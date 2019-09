Diego José Mateos: "Los presupuestos de 2020 van a ser una prueba de fuego en la que contaremos con la oposición"

Reconoce que el Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos es una 'rara avis' que hasta ahora funciona bien. Entre sus logros durante los cien primeros días de gobierno están la puesta en marcha de un comedor escolar en verano, el adecentamiento de varios parkings públicos y un programa de feria hecho para todos. Entre sus objetivos, solucionar los problemas de las inundaciones, aprobar el presupuesto municipal y darle un impulso a las pedanías.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Lorca formado por PSOE y Ciudadanos, liderado por el socialista Diego José Mateos, cumple esta semana sus primeros cien días de andadura, tiempo en el que se han podido resolver algunas de las cuestiones pendientes y se han puesto los cimientos de lo que será una legislatura en la que se buscará el consenso con el resto de fuerzas políticas para conseguir que Lorca siga avanzando y que los vecinos, tanto del casco urbano como de sus pedanías, puedan ser testigo de ello, según el alcalde.

Mateos reconoce que la primera prueba de fuego van a ser los presupuestos de 2020, ya que el primer edil pretende que estén aprobados, como sería lógico, para el mes de enero. Para ello hace falta, por lo menos, el voto favorable del grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes que, de momento, no forma parte del equipo de gobierno. Lo que sí asegura el alcalde es que las pedanías, las grandes olvidadas hasta ahora, van a estar reflejadas en dichos presupuestos.



¿Qué balance hace el alcalde de los primeros cien días de gobierno que ahora se cumplen?

Han sido cien días frenéticos a un alto ritmo de trabajo con muchas cuestiones que estaban pendientes de resolver y otras nuevas que han ido surgiendo. A pesar de ello han sido cien días ilusionantes en los que hemos tenido que hacer frente a situaciones menos agradables, como son las relacionadas con las lluvias torrenciales y el pedrisco de los últimos días. A todo ello hay que señalar también que nos hemos encontrado las arcas municipales prácticamente vacías con unos presupuestos agotados. A pesar de ello, hemos puesto en marcha un comedor escolar durante la época estival, hemos adecentado varios aparcamientos públicos y hemos conseguido hacer un programa de feria con el que todos puedan disfrutar.

¿Qué ha sido lo más agradable y desagradable durante este tiempo?

Lo más agradable está siendo la ilusión de la gente que te para por la calle para manifestarte su alegría por el cambio y por haberles abierto las puertas del Ayuntamiento. Dicen que se nota el cambio. Lo más desagradable han sido las nuevas inundaciones que hemos sufrido, especialmente en Campillo, con viviendas y familias afectadas.

¿Cree que las familias afectadas por la última inundación y por el pedrisco tendrán más suerte que las afectadas en 2012, ya que aún no han percibido indemnización alguna?

Es verdad que los afectados en 2012 no recibieron nada al no haberse declarado zona catastrófica, pero lo peor es que todavía, siete años después, no se han ejecutado las infraestructuras previstas para que situaciones como esta no se repitan.

Parte de la solución pasa por expropiar terrenos con el fin de canalizar el agua hacia la rambla de Biznaga, y no se sabe si habrá consenso en ello por parte de los vecinos...

Hay que hacerlo ya. Es igual que cuando hay que hacer una vía para el tren o una nueva carretera. Tendremos que seguir el camino que nos indiquen los técnicos como el más razonable y eficiente. Habrá vecinos que no quieran, pero el interés público debe primar sobre el particular. Reconozco que habrá casos dolorosos, pero hay que hacerlo cuanto antes para dar salida al agua, y queremos que sea una solución definitiva.

¿A quién corresponde ejecutarlo?

La gestión sobre cauces públicos y expropiaciones corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura, pero la colaboración del Ayuntamiento será total y nos pondremos manos a la obra en cuanto a tramitaciones y demás se refiere.

Los afectados por las inundaciones del 28 de septiembre de 2012 han convocado para el próximo domingo una nueva concentración para recordar la situación, ¿asistirá usted a ella?

Siempre hemos asistido y este año lo volveremos a hacer porque es de justicia y necesario recordar que aún queda mucho por hacer.

Durante estos cien días de gobierno, ¿cuántas personas o asociaciones han pasado por su despacho para pedirle algo?

Los seguimos recibiendo dos tardes a la semana a una media de cinco o seis personas o entidades. Hasta el momento van más de 300. A nivel particular nos muestran su preocupación por la situación del mercado de trabajo o vivienda, pero también nos hacen propuestas para nuevos eventos o nos plantean las molestias que causan algunos servicios municipales: alumbrado público, estado de caminos o paradas de autobús. Hay que tener en cuenta que no solo son importantes las grandes infraestructuras, sino que las pequeñas cosas también tienen su importancia. Eso tenemos que valorarlo.

¿Qué balance puede hacer sobre la coalición PSOE-Ciudadanos que gobierna en el Ayuntamiento de Lorca?

Somos una 'rara avis'. Existen muy pocos gobiernos entre PSOE y Ciudadanos, pero estamos funcionando bien. En Lorca no había experiencia de gobiernos de coalición desde principios de la democracia, allá por 1979. Cuesta arrancar, pero se funciona con normalidad. El balance es positivo.

¿ En ese gobierno tendría cabida alguna vez Izquierda Unida-Verdes?

Con Izquierda Unida-Verdes firmamos un acuerdo de legislatura que estamos cumpliendo, pero nos podemos sentar y hablar porque tenemos muchas cosas en común y habrá que plantearse el devenir del gobierno municipal. No estamos cerrados a nada, y el tiempo dirá como hay que enfocar el futuro.

¿Cree que los presupuestos de 2020 serán la primera prueba de fuego que tendrán que superar?

Vamos a empezar a trabajar ya en las ordenanzas fiscales y en los presupuestos del próximo ejercicio. Cuando tengamos el documento básico o borrador, contaremos con los grupos de la oposición para que puedan hacer sus aportaciones. Es una prueba de fuego y hay que hablar con ellos para que salgan adelante. Creo que podemos alcanzar un entendimiento y creo que van a estar a la altura. También creo que vamos a poder hacerlo por cuestiones que todos hemos aprobado ya, como es la puesta en marcha de las juntas vecinales que tienen que estar recogidas en dichos presupuestos. Incluiremos partidas de presupuestos participativos. Tendremos que sentarnos, limar asperezas y ceder unos con otros para elaborar los mejores presupuestos dentro de las limitaciones y dificultades económicas que existen. No obstante, el consenso básico será entre PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida-Verdes, pero nos gustaría aprobarlos por unanimidad.

En 2020, ¿subirán o bajarán los impuestos?

No vamos a tocar los impuestos. Lorca cuenta ya con una tasa impositiva importante. Los grandes impuestos, como son el de Bienes Inmuebles o el popular sello del coche, no se van a tocar y se mantendrán como hasta ahora.

¿Qué proyectos tiene sobre las juntas vecinales? ¿Ha nombrado ya a todos los alcaldes pedáneos?

El 1 de enero queremos empezar a funcionar con las partidas presupuestarias y establecer la estructura organizativa para empezar a andar. Es un asunto complejo, pero hay que empezar cuando se aprueben los presupuestos. La mayoría de los alcaldes pedáneos ya están nombrados y ejerciendo, aunque queda algún que otro barrio por ahí, algo que estará solucionado a lo largo de los próximos días.

¿Qué papel desempeñarán los barrios y pedanías en los presupuestos de 2020?

En los presupuestos de 2020 habrá partidas específicas para las pedanías destinadas a mantenimiento, como es el caso de los locales sociales que constituyen el punto de reunión de los vecinos y evitaremos situaciones como las que han tenido que sufrir de estar durante varios meses sin aire acondicionado. Las pedanías estarán reflejadas en los próximos presupuestos y serán punto de atención por parte de este equipo de Gobierno.

¿Cómo afecta a Lorca la situación política que se vive a nivel nacional?

Está afectando para mal y así hay que decirlo sin paños calientes ni contemplaciones. La situación por la que atravesamos es la causante de tener en el aire situaciones y proyectos tan importantes para el conjunto de la sociedad lorquina como son la bonificación del 50% para los afectados por los terremotos de 2011, el Palacio de Justicia, la subvención de tres millones de euros destinados a pedanías, la restauración de la iglesia de San Juan o la reparación de las pinturas murales del santuario de la Virgen de las Huertas.No obstante, habrá que hacer por parte de todos examen de conciencia para ver los motivos que nos han llevado a esta situación y seguir luchando para que se ejecuten todos esos proyectos.

¿Cómo se encuentra la reconstrucción de Lorca después de ocho años?

Se ha hecho mucho, pero también queda por hacer. Quedan por ejecutar infraestructuras tan importantes como los tramos 1 y 2 de las rondas de circunvalación a la ciudad, aunque nos preocupa el tramo 3 donde nos planteamos hacer algo muy específico. Vamos a hablar con la Comunidad, que es quien financia las obras y con lealtad vamos a resolver los problemas que hayan. No obstante, considero que hay que retomar los proyectos que están en marcha y evitar que se pasen los plazos dados por el Banco Europeo de Inversiones para ejecutarlos, aunque reconozco que corremos el riesgo de no llegar a tiempo con algunos de los proyectos.

¿Cómo queda el asunto de las viviendas que corresponden al Ayuntamiento tras la remodelación de la barriada de San Fernando?

Al Ayuntamiento le corresponden 59 viviendas y a la Comunidad Autónoma 14. La intención por nuestra parte es que se lleve a cabo un plan de vivienda joven o vivienda protegida para poner a disposición de las familias los pisos que no se pueden regalar, sino que se podrán acceder a ellos previa presentación de los requisitos que establezcamos. En este sentido, quiero decir que nadie haga caso de los bulos que corren por ahí sobre el futuro de los inmuebles . No existe ninguna lista para apuntarse para tener preferencia. Se establecerán unas bases y habrá que regirse por ellas dentro del plazo que se establezca para presentar la documentación en base a los criterios que se dispongan.