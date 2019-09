La maratón de cine en el Guerra y la música en el Huerto de la Rueda, platos fuertes de la Feria

Dentro de los actos programados por el Ayuntamiento de Lorca con motivo de la Feria y Fiestas, el Huerto de la Rueda, con entrada gratuita, acogerá esta noche a partir de las 22 horas el concierto que ofrecerán Carolina Durante y Marcelo Criminal. Antes, a las 20.30 horas, en la Plaza del Caño, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto gratuito donde se interpretarán valses y pasodobles. En el Teatro Guerra, a partir de las 17 horas, habrá maratón de cine bajo el título En el camino, tres rutas senderistas y cinematográficas para no perderse. Se proyectarán El viaje de Arlo, de Peter Sohn; The Way, de Emilio Estévez; y Alma salvaje, de Jean-Marc Vallée. La entrada será gratuita hasta completar aforo. De 13 a 19 horas abrirá sus puertas la Feria de mediodía en el casco urbano de la ciudad y en el Huerto de la Rueda, a partir de las 19 horas, tendrá lugar la apertura de chiringuitos y atracciones del recinto ferial. El concejal de Festejos, José Ángel Ponce, señala que el primer fin de semana de feria se ha saldado con un balance «muy positivo» en cuanto a afluencia de público y participación en las diferentes actividades organizadas.