Campillo y Torrecilla reclaman un encauzamiento que evite más inundaciones

El grupo municipal de Vox Lorca está dispuesto a encabezar cuantas manifestaciones propongan los vecinos de las pedanías de Campillo y Torrecilla para exigir el encauzamiento del agua hacia la rambla de Biznaga y evitar situaciones como las que han vuelto a vivir con motivo de la última gota fría.

Para la portavoz de la citada formación política, Carmen Menduiña, es primordial comenzar la recuperación de los cauces antes que la construcción de presas. Afirma que tanto la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como el propio Ayuntamiento se deben implicar y proceder a las expropiaciones que sean necesarias para conseguir el encauzamiento.

Menduiña entiende que la concejalía de Urbanismo debe intervenir en el proceso de expropiación que habría que llevar a cabo para recuperar el espacio que corresponde a los cauces y que ha sido arrebatado por las edificaciones que se han llevado a cabo a través del tiempo sin que nadie haya hecho nada para remediarlo. La portavoz de Vox responsabiliza por igual a socialistas y populares, ya que durante su mandato no hicieron nada por evitar un plan urbanístico que se ha comprobado que no fue adecuado. Desde Vox-Lorca afirman que exigirán que se pongan los medios que eviten nuevas catástrofes. Menduiña no entiende como siete años después de las inundaciones de 2012 que anegaron varias zonas de Campillo y Torrecilla «estemos igual y no se hayan puesto soluciones al problema que causan las riadas».

Los diputados de Vox por Murcia, Lourdes Méndez y Joaquín Robles, han presentado una batería de preguntas al Gobierno de España sobre las grandes inundaciones que ha sufrido la zona del sureste, incluida Murcia. Según Menduiña, «hemos comprobado que no existe ninguna medida preventiva, como un plan de gestión de riesgo de inundaciones y tampoco ninguna adjudicación contractual durante los dos últimos años para la limpieza de cauces y ramblas cercanas a las poblaciones».