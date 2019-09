Indignación entre los vecinos de la huerta de Molina ante la pasividad del Ayuntamiento

Los vecinos del barrio de Santa Rita de Molina de Segura han comenzado la farragosa tarea de limpiar sus casas, pero el Ayuntamiento del municipio no se lo está poniendo nada fácil, según denuncian. Y es que, además de no darles ningún tipo de facilidad al no haber dispuesto contenedores especiales para permitirles arrojar la basura, desde el Consistorio les han advertido de que no pueden dejar sus enseres en la puerta de sus casas.

Además, afirman que, después de varias llamadas al Ayuntamiento, la respuesta es siempre la misma, que los servicios de limpieza municipales están demasiado ocupados como para acudir a echarles una mano en sus calles.