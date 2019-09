Polémico pregón en Molina: ''Los inmigrantes se comen el pan que yo trabajo''

Pedro Gomariz, más conocido como Perico 'el Colorao' encendió la mecha de la polémica con su pregón para abrir las fiestas patronales de Molina de Segura. El agricultor ofreció, durante parte de su discurso, frases que fueron tildadas de ''xenófobas y racistas''. 'El Colorao', fundador de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (actualmente COAG), criticó la llegada de inmigrantes a la Región, y denunció la 'extorsión' que sufren a menudo los empresarios con estos trabajadores.



''Este año ha habido agricultores que no han podido coger la fruta a tiempo porque no tenían mano de obra para hacerlo. Te vienen 40 negros, como son todos negros... Al agricultor se le está cayendo la fruta y ellos te enseñan unos papeles que son muy hábiles para falsificar documentación. Pero todos llevan el número del inspector del trabajo en el bolsillo. Inmediatamente, tras la contratación, llaman al inspector de trabajo para que vaya y le ponga al agricultor 30.000 euros de multa y a ellos le dan papeles''.



Esta primera intervención llamó la atención de los asistentes al pregón que se desarrollaba en el Teatro Villa de Molina, pero poco a poco 'El Colorao' se iba creciendo, incluso poniendo en cuestión las labores de rescate de organizaciones como Open Arms. '' Yo pregunto: hay unas ONG que se dedican a traer a gente aquí, además no sé lo que significan ONG. Estos señores traen gente de fuera, que los hemos cogido porque se estaban ahogando, pero estaban a 200 metros de la playa. Cuando llegan aquí le dan un papel con el que tienen derecho a comer, a gastar Seguridad Social de la mía, a comerse el pan que yo trabajo, a comerse la Sanidad mía, porque ellos no pueden trabajar con ese papel''.

El pregonero señalaba que la solución pasaba por darle un papel para que trabajen ''y se ganen el pan con el sudor de su frente, no que se coman el sudor de mi frente'', lo que levantó los aplausos de parte del público.





?? Magnífico, reivindicativo, realista y emotivo pregón ?? ayer de Pedro Gomariz Rodríguez en la apertura de las #FiestasdeMolinadeSegura2019 ??????#Molinadesegura#VoxConNuestrasTradiciones ????#VoxMolina #VoxMurcia

Aquí algunos momentos ???????? pic.twitter.com/zi7FeZ9BNx — Vox Molina de Segura (@Vox_Molina) September 7, 2019

El pregonero aseguró no entender ''porqué a estos hombres no se les da un papel para que puedan trabajar, porque luego tenemos manteros, y otros roban... ¿Y ustedes dicen que lo hacen por caridad? Estas cosas se deben de regular...''.Esta parte del discurso terminó con Gomariz preguntándose si en España hay ''arroz para que coma todo el mundo entero que quiere venir aquí, además sin papeles?''.Las reacciones a las polémicas palabras no se hicieron de rogar. El partido municipal de Vox en Molina calificaba, a través de redes sociales, el pregón de ''magnífico, reivindicativo, realista y emotivo''.Por otra parte, el PSOE en Molina de Segura de la alcaldesa Esther Clavero, que gobierna en el consistorio molinense con el apoyo de un concejal de Podemos-Equo, lanzaba ayer un comunicado señalando que el partido ''condena cualquier manifestación xenófoba''. El comunicado es el siguiente:A tenor de las noticias acaecidas por el contenido del pregón de las Fiestas de Molina de Segura de este año 2019, el PSOE molinense asegura que ni respalda ni sustenta ningún tipo de manifestación xenófoba y/o racista en ninguna de sus formas. Considera además lamentable que formaciones políticas se hayan hecho eco para aprovechar esta situación y hacer proclamas xenófobas de tan profundo calado repugnante.La alcaldesa, concejalas y concejales socialistas rechazan frontalmente cualquier manifestación de índole xenófoba o racista y se sienten asombrados por las afirmaciones emitidas por parte del pregonero en este sentido pues no concuerdan con un recorrido vital que pudiera preverlas. Comparten la indignación que estas palabras han podido causar en la ciudadanía y desde el PSOE de Molina de Segura las condenamos enérgicamente y, sin lugar a duda, como organización política nos situamos frente a todo tipo de expresiones, sea cual sea su forma, de intolerancia, odio o rechazo a cualquier grupo de personas por razón de origen. Como se puede constatar, los y las socialistas trabajamos por una sociedad inclusiva y por la integración en todos los ámbitos, fomentando el respeto a la diversidad y la pluralidad, precisamente como pilar del enriquecimiento social y cultura".La elección del pregonero de las fiestas patronales se realiza teniendo en cuenta la relevancia que una persona adquiere en el municipio, ya sea por su trayectoria personal o profesional y es una forma de llevar a cabo un reconocimiento, que este ocasión tristemente ha dado lugar a unas manifestaciones que desde luego no compartimos. En esta ocasión ha sido motivada por su recorrido como agricultor, defensor de este sector en la Región de Murcia y de su lucha contra las políticas que durante años han provocado que el mismo se vea menoscabado por otro tipo de actividades económicas.El Gobierno Municipal propone a ciudadanas o ciudadanos, pero bajo ningún concepto realiza ningún tipo de supervisión previa o censura, en pro de la libertad de expresión.La propia regidora molinense, Esther Clavero, añadía a través de las redes que en Molina ''somos una ciudad plural y diversa que ha crecido en gran parte gracias a la mezclanza de quienes la habitamos. Somos el ejemplo en respeto y así va a seguir siendo. En nosotros no tiene cabida ni la intolerancia ni ningún tipo de rechazo a nadie por razón de origen''.Al finalizar la lectura del pregón, Clavero hizo entrega al pregonero de una placa de reconocimiento y la Insignia de Oro del municipio molinense.