Molina, un hervidero de alegría

Molina de Segura, que el pasado sábado 31 de agosto fue testigo del pistoletazo de salida a una nueva edición de sus fiestas patronales, continúa disfrutando en plenitud de unos días en los que la alegría y la diversión se adueñan de cada rincón de la ciudad. Como decorado de estas celebraciones se encuentra la Virgen de la Consolación, patrona de un municipio cuyos habitantes se vuelcan en todas y cada una de las actividades que el Ayuntamiento prepara con motivo de unas fechas tan especiales.

El programa de actos llega a su ecuador y por delante quedan numerosas propuestas capaces de atraer la atención de los vecinos y de las personas que les visitan en esta época del año. Ayer sábado, precisamente, se cerró el telón de uno de los eventos más esperados, el B-Side Festival, que congregó a miles de personas en el Polideportivo El Romeral. Por el escenario desfilaron algunas de las bandas más actuales y destacadas del panorama nacional, como Fuel Fandango, Viva Suecia, Iseo&Dodosound y Shinova, a los que se sumaron los irlandeses Le Boom, la cantante madrileña Alice Wonder y Los Invaders, que fueron los encargados de poner una de las notas más prometedoras del certamen.

Con la resaca de esta prestigiosa cita musical, hoy domingo se pone el punto seguido a las Fiestas con la representación de la Zarzuela 'Marina', del compositor Emilio Arrieta, que se celebrará en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil a partir de las 21.30 horas.

La Plaza de España será el epicentro de las miradas mañana lunes ya que en ese emplazamiento, a partir de las diez de la noche, tendrá lugar el espectáculo de variedades 'Loco Variette'.

El martes cogerá el testigo The Dire Straits Connection, que junto al artista invitado Zequi actuarán en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil en un concierto que dará comienzo a las 22.00 horas.

La actuación de la Banda Municipal de Molina de Segura y de la Coral Polifónica Hims Mola, a las 21.30 horas y también en el Auditorio, centrará todo el protagonismo el miércoles.

Los más pequeños también tienen su cuota de protagonismo dentro del calendario de actividades diseñado por el Consistorio molinense, que ha declarado 'Día Infantil', en el Recinto Ferial, el jueves 12 de septiembre, fecha elegida para el comienzo de la 50ª edición del Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura, que contará con 22 espectáculos, ocho de sala y catorce de calle, y una mesa redonda. La jornada inaugural pondrá en escena los espectáculos 'Once Standing', de Out of Order (a las 20.00 horas), y Muaré Experience, de Voalá (22.30 horas), en el Teatro Villa de Molina y en la Plaza de España, respectivamente.

El viernes 13, a las 20.00 horas, arrancará el Mercado Artesanal Tematizado, que se desarrollará en el Parque de la Compañía y en el Paseo de las Letras hasta el lunes 16. Ese mismo día, la Plaza de España acogerá una nueva entrega de 'Molina está de Moda', un desfile en el que los participantes dejarán patente sus habilidades encima de la pasarela, tanto en la modalidad infantil como en el resto de categorías.

Música y tradiciones

Ya en horario nocturno, y en vísperas del fin de semana, la música hará acto de presencia de la mano de músicos de la talla de Nuria Fergó –que actuará a partir de las 22.30 horas en la Plaza de España– y Melendi –que hará lo propio a las 23.00 horas en el Polideportivo El Romeral–.

El sábado 14 de septiembre, a las 10.30 horas, se llevará a cabo la ofrenda floral a la Virgen de la Consolación. Y por la tarde, desde las 18.30 horas, las principales calles de la ciudad vestirán sus mejores galas coincidiendo con el desfile de carrozas, que se convertirá en el preludio de otro de los grandes conciertos, el de Chenoa, que efectuará en Molina de Segura una de las paradas de su gira 'A mi manera'.

El grupo Mago de Oz será otro de los nombres propios en lo que al apartado musical se refiere. Su actuación del domingo 15 en la Plaza de España, encuadrada en la gira 'Apocalipsis Tour 2019', sorprenderá a propios y extraños un día antes de que el municipio rinda un merecido tributo a la patrona con motivo de la celebración de la Romería a la Ermita. Será el lunes 16 y, a su llegada, se lanzará el castillo de fuegos artificiales con el que se cerrará el telón de las Fiestas de Molina de Segura 2019.