Esther Clavero: "Molina de Segura se muestra estos días en todo su esplendor"

Para quienes todavía no han tenido la oportunidad de disfrutarlas, ¿cómo son las fiestas de Molina de Segura?

Nuestras fiestas son una explosión de vida. En unos días, Molina de Segura muestra lo mejor de ella: su cultura, sus tradiciones, su sabor, su patrimonio, etc. Un elemento característico es la concentración en ellas de lo mucho y bueno que ofrece nuestra Región y nuestra ciudad, con un amplio catálogo de actividades lúdicas, religiosas, deportivas, culturales, etc. Y todo ello gira alrededor del respeto que sentimos los molinenses por nuestra patrona.

El lema de este año es Disfruta de la Vida€vive la Fiesta!, porque nuestras fiestas patronales son una muestra de lo que Molina de Segura ofrece. Nuestra ciudad ha experimentado en los últimos años un innegable avance y mejora en la oferta cultural, deportiva y de ocio. Molina de Segura tiene vida y ese espíritu de ciudad abierta y dinámica es el que trasladamos a nuestro programa de fiestas.

¿Qué aspectos se han tenido en cuenta desde el Ayuntamiento a la hora de elaborar un programa de actividades capaz de satisfacer a todos los públicos?

Como sabéis, detrás de unas fiestas patronales como las de este municipio hay un gran esfuerzo colectivo, y la ilusión y entusiasmo de todos los que participan en la elaboración del programa es la clave para acertar año tras año. Hemos continuado esforzándonos para que los actos no se limiten a determinadas zonas, que lleguen a la gran mayoría de barrios del municipio y que haya actividades para todos los gustos y preferencias.

¿Qué actos y actividades interesantes hay para los festejos de este año?

Las fiestas han dado comienzo con la romería de subida de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Consolación, hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y ese mismo día, el 31 de agosto, comenzaba también la Ruta 'Molina de Tapas', entre otras actividades.

Este año también contamos con la II Ruta del Deporte, similar a la Ruta de la Tapa, pero de carácter deportivo, y con 'Molina está de Moda', que ofrece al público proyección de películas, exposiciones sobre la historia de la costura y el ya tradicional desfile de moda.

Dentro de nuestro variado programa contamos con conciertos de grandes artistas, actuaciones teatrales infantiles o para adultos, Orquesta 'La Mundial', La Pandilla de Drilo, y monologuistas consagrados como Leo Harlem.

A eso hay que unir un sinfín de actividades deportivas, jornadas de multideporte, exhibiciones, talleres, juegos tradicionales, tiro con arco, torneos de petanca o ajedrez, etc€

La música es uno de los pilares fundamentales y este año pasarán tanto por la Plaza de España como por otros escenarios algunos de los artistas y grupos más relevantes del panorama nacional.

Efectivamente, este año también contamos con artistas nacionales reconocidos, como Melendi, Chenoa, Mago de Oz o Nuria Fergó. Artistas que vienen a consolidar nuestras fiestas como una de las mejores de la Región.

Referentes en el mundo de la música que también se dan cita en nuestro B-side Festival, donde han actuado Fuel Fandando, Viva Suecia, Shinova€.

Y el broche de oro, nunca mejor dicho, lo pone el Festival de Teatro, que este año celebra su 50 aniversario y ofrece lo mejor del panorama teatral y circense del país. Teatro, danza, títeres, malabares, etc.

Molina de Segura cree en la importancia de la cultura como elemento vertebrador de las sociedades, cuidamos a nuestros artistas y apoyamos a los valores emergentes, porque la cultura hace grande a los pueblos.

Y por último, ¿qué mensaje le gustaría enviar, como alcaldesa, a todos los vecinos con motivo de estos días de alegría y diversión?

Molina de Segura se muestra estos días de septiembre en todo su esplendor gracias al trabajo de todas las personas que están detrás de la programación y especialmente gracias al carácter abierto y festivo de los y las molinenses. Vivámoslas desde el respeto y sigamos haciéndolas grandes. Aprovecho esta oportunidad para animar a todo el que nos lee a que nos visiten estos días con familia y amigos, convencida de que no os defraudará.