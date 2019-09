Consulta el programa completo aquí

DOMINGO, 8 de SEPTIEMBRE

10.00. Fiesta de la Bicicleta.

24 horas. L Pabellón 2.

21.30 h. Representación de la Zarzuela Marina. L Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil. P Precio entrada: 2€.

LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE

22.00 h. Espectáculo de variedades Loco Variette. L Plaza de España.

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE

22.00 h. Actuación de The Dire Straits Connection y artista invitado Zequi. L Auditorio Tomás Fernández Gil. P Precio entrada: 10€.

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

21.30 h. Concierto de la Banda Municipal de Molina de Segura y de la Coral Polifónica Hims Mola. L Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil. P Acceso libre hasta completar aforo.

DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE

Exposición 'La Historia de la Aguja de Coser', de la Asociación Com-pro y la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios. L Sala Exposiciones El Jardín. I Inauguración: miércoles 11 de septiembre, a las 20.00 horas.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE

18.00 h. Día infantil.

L Recinto ferial.

20.00 h. Espectáculo Once Standing, de Out of Order (España-Grecia). L Teatro Villa de Molina. 50ª edición del Festival de Teatro.

P Entrada gratuita, con invitación, hasta completar aforo

21.00 h. Actuación monologuista Leo Harlem. L Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil. P Precios entradas: 18 euros + gastos, en grada, y 20 euros + gastos, en butaca.

22.30 h. Espectáculo Muaré

Experience, de Voalá.

L Plaza de España. 50ª Festival de Teatro.

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE

Mercado artesanal tematizado de las Fiestas. L Parque de la Compañía y Paseo de las Letras. H Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 24.00 horas. Inauguración: viernes 13 de septiembre, a las 20.00 horas.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

20.30 h. Desfile de Moda infantil 'Molina está de Moda'. L Plaza de España.

21.30 h. Desfile de Moda (resto de categorías) 'Molina está dfe Moda'. L Plaza de España.

21.30 h. 1ª parte de la Gala del Centro de Personas Mayores. Con la actuación de la Coral Miguel Illán y del Grupo de variedades Los Magníficos del Centro de Personas Mayores IMAS. L Plaza Presidente Adolfo Suárez.

22.00 h. Visita guiada 'Molina Nocturna y Musical'. Inicio en la puerta principal de la Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción.

22.30 h. 2ª parte de la Gala del Centro de Personas Mayores. Con la actuación del cómico Raúl Kapikúa, de la cantante de copla Carmen Murcia, el artista flamenco y copla Fran Botía, y el Ballet de Carmen Romero. L Plaza Presidente Adolfo Suárez.

22.30 h. Concierto de Nuria Fergó. L Plaza de España.

23.00 h. Concierto de Melendi, con su gira Mi Cubo de Rubik. L Polideportivo El Romeral. Se abrirán las puertas a las 21.00 horas. P Precio: 25 euros + gastos.

23.30 h. Pasacalles Peñas Carrocistas. L Paseo Rosales.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

10.30 h. Ofrenda floral a la Patrona, la Virgen de la Consolación. L Plaza de la Iglesia (salida desde Plaza de España).

18.00 h. Día del Mayor. Con la actuación de la Cuadrilla Soto de Los Álamos. L Residencia Ntra. Sra. Fátima.

18.30 h. Desfile de carrozas. Con aminación y pasacalles.

I Itinerario: Avda. Chorrico, Avda. Gutiérrez Mellado, Calle Serrerías, Avda. Madrid, Plaza España y Calle Mayor.

21.00 h. XII Campeonato Nacional Hip Hop Dance. L Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil. P Precio entrada: 3€.

23.00 h. Concierto de Chenoa, con su gira A mi manera. L Plaza de España.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE

19.30 h. Solemne Procesión con la imagen de la Virgen de la Consolación.

21.00 h. Actuación Tributo a Descendientes. L Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil. P Acceso libre hasta completar aforo.

22.30 h. Concierto de Mago de Oz, con su gira Apocalipsis Tour 2019. L Plaza de España.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE

19.30 h. Romería de la imagen de la Virgen de la Consolación, patrona de Molina, a la Ermita. A su llegada, castillo de fuegos artificiales.