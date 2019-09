El PSOE de Caravaca renuncia a participar en las elecciones de alcaldes pedáneos al no presentar las candidaturas que hizo públicas en la campaña electoral

La vocal del PP Huertas Amador ha comentado lo paradójico que resulta que el PSOE, que se dice abanderado de la participación ciudadana, no haya participado en este proceso y ha recordado que todo se ha hecho cumpliendo escrupulosamente con el Reglamento de Participación Ciudadana

El PSOE de Caravaca ha renunciado a participar en las elecciones democráticas de alcaldes pedáneos al no haber presentado candidatura ni en una sola de las 14 pedanías del término municipal. Así lo ha explicado el portavoz del PP, Sergio López Barrancos, quien ha ofrecido una rueda de prensa en Archivel una vez concluido el plazo de presentación de candidaturas para este proceso electoral.

El portavoz del PP ha declarado lo llamativo que resulta que los socialistas hayan mostrado tan poco interés en un proceso democrático y de auténtica participación ciudadana, sobre todo cuando durante la pasada campaña de las elecciones municipales de mayo, el PSOE presentó públicamente mediante vídeos y fotografías sus candidatos a alcaldes pedáneos, quienes pidieron el voto para el PSOE. "¿Dónde están ahora esas personas? ¿Por qué motivo el PSOE no ha presentado candidatos al proceso electoral? ¿Qué explicación da el PSOE a los votantes de pedanías que depositaron su confianza en esas personas? Es una estafa democrática consumada", ha argumentado el portavoz del PP, quien ha destacado que de esta manera el PSOE no solamente está incumpliendo una importante promesa de su campaña, sino que está demostrando que no creía ni cree en la elección democrática de los pedáneos.

Barrancos ha manifestado que el PSOE intenta "ensombrecer un proceso limpio y transparente para camuflar su fracaso al no contar con candidatos ni en una sola de las 14 pedanías caravaqueñas". En ese sentido, el portavoz popular ha recordado que este proceso ha contado con la máxima publicidad y transparencia, pues se llevó al Pleno del pasado mes de julio sin ser obligatorio, como la propia concejal socialista Gloria Gómez reconoció.

Además, el inicio del plazo de presentación de candidaturas se hizo público mediante un Bando de Alcaldía del que se hicieron eco todos los medios de comunicación locales y comarcales, redes sociales, etc. "Todos los motivos que ofrece el PSOE suenan a malas excusas", ha añadido López.

Por su parte, la vocal Huertas Amador Mulero se ha referido a que en la pasada legislatura se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana, en el que el PSOE quiso obstaculizar que se incluyera la elección democrática de alcaldes pedáneos. "El proceso se ha hecho cumpliendo escrupulosamente con este Reglamento, que precisamente se aprobó estando ellos en el gobierno", ha recordado.

Amador ha comentado lo paradójico que resulta que el PSOE, que se dice abanderado de la participación ciudadana, no haya participado en este proceso. "Son tan incoherentes los socialistas y sus argumentos son tan inconsistentes que dicen que este proceso lo hace el gobierno del PP por interés político y al mismo tiempo que no se le ha dado publicidad. Si es por interés, ¿cómo no va a interesar darle publicidad?", se ha preguntado la vocal popular. La vocal popular ha destacado que quien se ha erigido en portavoz de los no candidatos socialistas afirma no haberse podido presentar por falta de información del proceso, cuando la realidad es que esta persona recibe una nómina del Ayuntamiento de Caravaca y entra en incompatibilidad con ser pedánea.

Finalmente, Amador Mulero ha recordado que "el PP llevó en su programa electoral implantar este proceso democrático en las pedanías y desde el equipo de Gobierno que dirige José Francisco García ha sido una de las primeras medidas que ha llevado a cabo. Por el contrario, el PSOE sigue demostrado que ni cree ni está preocupado por las pedanías de Caravaca", ha finalizado López Barrancos.

CANDIDATOS POR PEDANÍAS

Barranda. Patrocinio Sánchez Martínez.

Archivel. Francisca Contreras Martínez (independiente)

Navares. Antonia Martínez Robles. (independiente)

La Encarnación. Luis Moya Sánchez.

Benablón. María Teresa Salcedo Salcedo.

Los Prados. Alberto López de la Cerda.

La Almudema: Juana Pérez Sánchez.

Pinilla de San José. José Antonio Gallardo Robles.

Caneja. Juan Cisterne Navarro.

El Moral y El Hornico. Ana Gallardo Moreno.

Archivel. Francisco Javier López López.

Singla. José Marín Salcedo.

El Moralejo. Luis Pérez Castillo.

Los Royos. María Trinidad Pérez Romera.