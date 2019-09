Alcantarilla estudia prorrogar el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua

El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla, que se celebrará mañana, estudiará la prórroga del contrato del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en el municipio, que ofrece Hidrogea. El concejal de Desarrollo de la Ciudad y Patrimonio Histórico, Juan Antonio Mata, explicó que ''la prórroga está contemplada en el contrato que se mantiene con la empresa concesionaria y es totalmente legal''.

El concejal recordó que el Ayuntamiento no ha incrementado el recibo del agua desde el año 2013, ''lo que ha supuesto no actualizar las tarifas del agua y que los ciudadanos hayan podido ahorrar 900.000 euros en el periodo 2014-2019''. Asimismo, si se aprueba la prórroga del contrato en el Pleno mañana, los vecinos no experimentarán subida en su tarifa. El agua del grifo en el municipio cumple con todos los requisitos sanitarios. La planta de Los Guillermos produce dos millones de metros cúbicos de agua potabilizada al año y se realizan 7.500 análisis de agua más de los que se exigen por normativa.

Alcantarilla es uno de los municipios más eficientes a nivel técnico del panorama nacional, gracias a las enormes mejoras llevadas a cabo en el servicio de abastecimiento y saneamiento. El rendimiento de la red está casi un 5 por ciento por encima de la media nacional, según las últimas encuestas realizadas por la Asociación Española de Abastecimientos de agua y Saneamientos (AEAS).

''Esto ha supuesto el ahorro de más de ocho millones de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo de cuatro años en Alcantarilla, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático'', resaltó Mata. Entre los proyectos futuros se encuentra la renovación de servicios en diversas zonas del municipio con una inversión de 1,2 millones de euros, en calles como Isaac Albeniz, Teruel, Barcelona, Ceuta y Gloria Pastor Velasco Gabaldón.