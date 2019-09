Mariola Guevara: "Queremos que el Parque de La Cubana sea el pulmón verde del municipio"

Alcaldesa de Alhama. Estará al frente del consistorio alhameño durante la presente legislatura. Fruto de una buena gestión económica, dirige uno de los cuatro Ayuntamientos de la Región con 'deuda cero'.

La alcaldesa de Alhama de Murcia, Mariola Guevara, conseguía en los pasados comicios el respaldo mayoritario de los alhameños, algo que no sucedía desde hace casi 30 años. Sigue la estela que dejó su antecesor un gobierno cercano y con los pies en el suelo. Solo tiene una línea roja: «Prohibido endeudarse por capricho». En su despacho, siempre abierto a la ciudadanía, una rosa roja junto a una foto de ella con Diego Conesa, y el cupón de la ONCE donde aparecía la población de la comarca de Sierra Espuña.

P ¿Cómo afronta esta nueva etapa como alcaldesa electa?

R La afronto con naturalidad, tranquilidad y sobre todo con mucha alegría de ver el respaldo que he tenido de los vecinos de Alhama. Hemos ganado con una mayoría absoluta, que hacía casi 30 años que no ocurría aquí. Esa confianza te da más fuerzas para trabajar con más ilusión y entrega.

P ¿Cuáles serán los ejes principales de esta nueva etapa?

R En la anterior legislatura nos centramos en la transformación y modernización del municipio, y esa será nuestra línea de trabajo central para esta legislatura. Uno de los grandes proyectos será la remodelación integral del centro urbano a través del parque La Cubana. Queremos que esa zona sea un gran pulmón verde para el uso y disfrute de todos los vecinos y visitantes. Un parque que albergará un espacio termal, ya que queremos recuperar nuestras aguas medicinales. En esa misma zona queremos que se mantega nuestra residencia de mayores, pero pretendemos que sea ampliada con el doble de plazas para que nuestros mayores no se tengan que ir fuera. En este asunto hemos cedido a la Comunidad todo el espacio necesario. A la vez, nosotros acometeremos un centro de mayores. En esa zona de más de 30.000 metros cuadrados también habrá espacio para nuestros jóvenes con zonas de ocio. Una apuesta muy ambiciosa que iremos realizando por fases.

PTomó la alcaldía cuando Diego Conesa fue elegido delegado del Gobierno, ¿cómo han sido esos meses donde gobernó en minoría?

R Nuestra formula fue el dialogo con el resto formaciones políticas y así ha sido durante ese año para cumplir la mayoría de objetivos de nuestro programa 2015-2019.

PHa realizado una campaña puerta a puerta, ¿qué le han transmitido los vecinos?

R No solo ha sido durante la campaña, durante estos últimos cuatro años hemos querido estar en contacto con los vecinos, estar a su lado es fundamental. Si no estas a pie de calle escuchando los problemas de los vecinos, en un despacho poco vas a resolver. Y no solo yo, sino concejales y toda la agrupación del PSOE. Hemos realizado varios boletines informativos, además en la campaña presentamos 294 propuestas para el municipio.

P Alhama esta en un sitio estratégico a nivel industrial, ¿cuáles serán las líneas de trabajo?

R Venimos apostando por la modernización de nuestro parque industrial, hemos hecho los cambios urbanísticos para permitir la ampliación de las dos grandes zonas industriales. Estamos en una zona estratégica, Alhama es el corazón de la Región y somos muy competitivos por contar con una empresa pública que es Industria Alhama que hace que se evite especular con el terreno.

P Es fundamental que la administración municipal esté al lado de sus vecinos...

R Es clave, es la administración más cercana a la que acuden todos los vecinos. Los vecinos te transmiten desde los problemas más pequeños hasta los más complejos, para mí todos son importantes y los atiendo por igual.

PEn el plano económico, ¿por qué momento pasa el consistorio?

R Somos uno de los cuatro ayuntamientos con 'deuda cero' en la Región de Murcia y eso es un orgullo para nosotros. No es tarea fácil, supone realizar una gran gestión económica, fiscalizar los contratos, realizar auditorías y trabajar en inversiones que luego le saques una responsabilidad como es el caso del cambio de las luminarias, que supone un gran ahorra. Así como el cambio de tuberías, que nos suponía unas pérdidas importantes de agua que luego teníamos que pagar. Cuando llegamos teníamos más de tres millones de deuda y otros cinco que tuvimos que pagar en plusvalías como herencia del anterior Gobierno de PP y Ciudadanos de Centro Democrático, y lo primero que hicimos fue quitar toda la deuda, ya que un Ayuntamiento sin deuda es un Ayuntamiento que puede invertir.

P¿Qué peticiones le hace a la Comunidad?

REl mismo día que López Miras fue presidente le escribí una carta para felicitarlo. Solo le hemos pedido cuatro cosas a la Comunidad, y se las seguiremos pidiendo, como son el Instituto Valle de Leiva, una reclamación histórica. Espero que Esperanza Moreno cumpla con esa promesa. Otra de las cosas que hemos pedido es el arreglo de la carretera de la vergüenza, la RM-515.

PPor fin se ha cambiado el uso de la segunda guardería que llevaba cuatro años cerrada...

R Tras mucho papeleos y gestiones hemos conseguido ese cambio de uso, ya que no había alumnos que se inscribieran y ahora el edificio estará dedicado a la Concejalía de Bienestar Social.

P También tenéis aprobado un proyecto con el 1,5% cultural...

R Por fin hemos conseguido que se vaya a restaurar el castillo. Las obras tendrán un presupuesto de más de 1,6 millones. En breve esperamos que salga a licitación. Nos interesa que nuestro castillo pueda ser explotado y visitado turísticamente.



P A nivel turístico también son importantes los diferentes yacimientos

R Sí, tanto el Cerro de las Paleras como el Murtal. Cada verano, a través de la Concejalía de Cultura, ponemos en marcha esos campos de trabajo donde vienen mucha gente de la toda la Región a seguir poniendo en valor ambos yacimientos.



P ¿Cómo se trabaja en Alhama para mejorar la vida de las personas más desfavorecidas?

R Nosotros somos muy sensibles ante esa situación. Hemos querido transformar los Servicios Sociales para que no sea caridad, sino dignificar a las personas. Todas las ayudas van vinculadas a unos itinerarios formativos para ayudarnos a salir de esa situación en cuanto antes.



P ¿Es necesaria la presencia de Mancomunidades en esta comarca?

R Es muy necesaria, en materia turística somos municipios que formamos parte del Parque Regional de Sierra Espuña y la mejor manera de promocionar turísticamente, ecológicamente y naturalmente toda esa zona es yendo todos de la mano, realizando actividades de forma conjunta y trabajando por la sostenibilidad de nuestro parque, que es algo que nos da vida y que nos sentimos muy orgullosos. El siguiente proyecto es trabajar, de la mano de la Comunidad Autónoma, para que sea un parque nacional.



P Y por último, ¿Alhama es un consistorio transparente?

R Cuando llegamos en 2015, nos costaba tener acceso hasta a las resoluciones de alcaldía, y ahora estamos siempre el primer y segundo municipio de la Región y uno de los primeros de España a nivel de transparencia. Es clave que el vecino conozca todas las cosas que suceden en un Ayuntamiento. Siempre hemos apostado por la transparencia como objetivo fundamental de nuestro proyecto.