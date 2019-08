"La Virgen es nuestro mayor tesoro"

Fulgencia Sánchez, presidenta de la Mayordomía de la Fundación Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, solo tiene palabras de elogio para la patrona de Calasparra. «La Virgen de la Esperanza es el mayor tesoro de los calasparreños, tanto creyentes como no creyentes. Ubicada en un paraje excepcional donde confluyen la belleza del paisaje y la espiritualidad del lugar», afirma.

Dentro de la extensa y variada lista de actos que se han preparado en honor a la Virgen resalta sobremanera la romería que se celebra hasta el Santuario. «Lo más especial y característico es que se trata de una romería nocturna, y que no es la Virgen la que se desplaza sino los fieles, tanto calasparreños como llegados desde cualquier punto de la Región y regiones colindantes», indica en este sentido.

Fulgencia Sánchez no duda en animar a los vecinos de la localidad, en general, y a los devotos de la Virgen de la Esperanza, en particular, a que se conviertan en mayordomos porque «servir a la madre de la Esperanza es un honor, darle lo mejor de ti mismo se ve recompensado con creces. No hay ratos malos a su lado, ella te da la fuerza para solucionarlos».

Por otra parte, desvela que las imágenes de la patrona de Calasparra se encuentran «en buen estado», aunque este año «pasarán por su 'médico de cabecera' para chequearlas y restaurar lo que fuera necesario». Y finalmente, pide a los calasparreños «que disfruten de estos días de fiesta, que acudan a los actos programados por el Ayuntamiento y por la propia Mayordomía».

Peregrinación nocturna al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza

La lista de atractivos de la Feria y Fiestas de Calasparra incluye alicientes de todo tipo. Uno de ellos, en lo que se refiere al aspecto más tradicional y devoto de estos festejos patronales, es la Romería Nocturna al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Se trata de una peregrinación única a la que el impresionante lugar mariano en el que se celebra le confiere un carácter espiritual sobrecogedor que resulta difícil de olvidar para todas aquellas personas han tenido la fortuna de vivirla.