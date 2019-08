Música y teatro para aderezar las noches de la Semana Grande

­El programa de actividades confeccionado por el Ayuntamiento de Calasparra tiene, al igual que ha sucedido en otras ediciones de la Feria y Fiestas, un marcado componente musical. Desde la exitosa gira '60 Aniversario' del Dúo Dinámico hasta el Calasparra Summer Festival –donde no faltarán los ritmos latinos de Henry Méndez–, pasando por la prodigiosa voz del joven Blas Cantó... El municipio del Noroeste, con motivo de sus festejos en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, hace un guiño a los más melómanos.

El impecable directo del exintegrante de la boyband Auryn y ganador de la quinta edición de 'Tú cara me suena', Blas Cantó, será el plato fuerte de hoy sábado. A partir de las 22.30 horas, en el Cine Rosales, comenzará la actuación de este artista murciano que, apoyado en su potente directo, presentará su carrera en solitario con un poderoso show cargado de buena música y emoción.

Una actuación innovadora, fresca y con muchas sorpresas para los asistentes, una combinación de temas rítmicos y melódicos donde obsequiará al público con su reciente material discográfico junto a grandes éxitos de su primer álbum Complicado, en el que se incluyen éxitos como Él no soy yo (disco de platino), In your bed (disco de oro) o No volveré a seguir tus pasos.

En la programación estival de septiembre también hay cabida para la música emergente. Fruto de esta decidida apuesta del Ayuntamiento, esta noche compartirá escenario con Blas Cantó Mäbu, un grupo de origen vizcaíno afincado en Madrid que aglutina influencias del rock independiente, el pop o las bandas sonoras y que se ha destapado como un grupo de referencia, tal y como demuestra su enorme proyección en México, donde ya han realizado varias giras.

El Dúo Dinámico también comparecerá en el escenario del legendario Auditorio Cine Rosales para deleitar a sus fans con el concierto de clausura de la programación nocturna de la Feria y Fiestas. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, que han elegido Calasparra como la única parada en la Región de Murcia dentro de su exitosa gira '60º Aniversario', son los integrantes de un tándem musical que, desde sus comienzos en los años 60, no ha dejado de cosechar éxitos hasta consolidarse como referente y leyenda del pop español.



Musical infantil

La versión musical del clásico de Disney 'La Dama y el Vagabundo', de la compañía lorquina El Molino Producciones, se adueñará del Cine Rosales mañana, 1 de septiembre, de la mano de seis actores que darán vida a los perros y personajes de esta historia, desarrollando una trama que mantendrá a los espectadores embelesados sin poder apartar la mirada del escenario y dejándose seducir por las maravillosas canciones interpretadas en directo. Además, el vestuario acercará a los asistentes a películas de los años 50 con caracterizaciones y maquillaje de los perros-personajes muy cuidado. Todo esto conducido por una gran banda sonora que adentrará a los presentes en un universo de emociones.



Humor inteligente

El polifacético humorista, presentador y actor Manu Sánchez será el protagonista la noche del 5 de septiembre, concretamente a partir de las 22.30 horas con el Cine Rosales como decorado. El sevillano regalará a Calasparra una noche de humor inteligente 'Made in Sur' con su espectáculo llamado 'En directo'; una puesta en escena de diferentes monólogos en los que recorrerá con su ingenio característico la mayor parte de los temas que nos regala la actualidad. Y, cómo no, tampoco podían faltar en una actuación de Manu Sánchez sus monólogos dedicados a su familia, y en especial a su padre y su madre, que tanto éxito le han dado, en una noche dedicada al popular género de la comedia.



Ritmos latinos

La música electrónica y de baile también se asomará a la Feria de Calasparra, el 6 de septiembre, con la cuarta edición del 'Calasparra Summer Festival', que contará este año entre otros artistas y Djs con la estrella de la música latina Hery Méndez, que con su habitual combinación de reggaeton, rap, house y dance hará bailar al público interpretando sus grandes éxitos internacionales sobre el escenario del Cine Rosales, a partir de las 22.30 horas.

Por su parte, Supersingles, el cuarteto televisivo de los exconcursantes de 'Operación Triunfo', 'La Voz' y protagonistas musicales durante siete temporadas del magazine '¡Qué tiempo tan feliz!', en Tele5 con María Teresa Campos, serán los encargados de animar la noche de la decimocuarta edición del ciclo 'Un Rio de Músicas', que se celebrará el 7 de septiembre a partir de las 23.00 horas en la Plaza Principal del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Durante el concierto se interpretarán grandes éxitos de varias generaciones, como Black is Black, Help, Ayúdame!, Un beso y una ?or, Quisiera ser, Eres tú, Todos me miran o Vivir mi vida.



El Folclore como punto de encuentro de diferentes culturas del mundo

El Festival Internacional de Folclore 'Villa de Calasparra' convertirá la noche de este martes, 3 de septiembre, en un atractivo punto de encuentro de las culturas del mundo. Durante ese día la villa arrocera será el centro comarcal de la paz, la tolerancia, la diversidad y la integración cultural. Pasacalles, animaciones folclóricas, recitales de música y las actuaciones de los grupos participantes en esta cita anual donde el folclore se contempla como filosofía de lo cotidiano. Siendo la Asociación Cultural-Folclórica Rondalla de Calasparra la anfitriona de este certamen que, en su vigésimo segunda edición, contará con la participación de los colectivos Yunist Podillya Flok Dance Group Tarlac (Ucrania) y el Grupo Folclórico Kathia Coronel (Paraguay).