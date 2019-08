"Estos festejos son la recompensa a un año de trabajo y de esfuerzo de todos los vecinos"

José Vélez vive cada año la Feria y Fiestas de Calasparra «con ilusión y alegría», y desde 2014 lo hace con un plus de responsabilidad desde su posición de alcalde de un municipio que, con motivo de estas fechas tan especiales, recibe a miles de personas en torno a algunos eventos que conllevan grandes medidas de seguridad.

¿Qué podemos esperar de esta nueva edición de la Feria y Fiestas de Calasparra?

Desde que en 1999 se retomaran los encierros taurinos tal y como hoy los conocemos, la Feria y Fiestas de Calasparra no han dejado de crecer y evolucionar. Nos adaptamos a los nuevos tiempos y sugerencias, tratamos cada año de llegar a más público. Las fiestas compaginan el aspecto más taurino con la música, la tradición y la religiosidad. En base a esto cada año vamos avanzando.

¿Cómo vive estas fechas, teniendo en cuenta que usted es el alcalde y que, además, es calasparreño? ¿Es posible disfrutarlas como un vecino más?

Las vivo con ilusión y alegría, pero también con una enorme responsabilidad porque Calasparra recibe a miles de personas y algunos de los eventos que se realizan conllevan grandes medidas de seguridad. Me produce una gran satisfacción encontrar estos días por la calle a propios y foráneos, que están disfrutando de las celebraciones y que me paran para saludarme o hacer alguna sugerencia. Las fiestas entiendo que son la recompensa a un año de trabajo y de esfuerzo de todos los vecinos, y son el momento idóneo para unirnos más como tales. Me alegra saber que Calasparra tiene las fiestas que se merece, aunque soy muy exigente y siempre quiero subir un escalón más€nunca estoy satisfecho del todo (sonríe).

¿Cuáles considera que son los principales atractivos del programa de actividades diseñado para este año?

Si algo caracteriza al programa de fiestas de Calasparra es su variedad, y todos los aspectos de la feria son importantes. Las celebraciones cuentan con una amplia agenda musical y de espectáculos diarios destinados a todos los públicos. Desde el Festival Internacional de Folclore, hasta llegar a la música electrónica del Calasparra Summer Festival, el abanico es amplio y tratamos de que todos los gustos y edades estén presentes. El apartado taurino, tiene su propia seña de identidad, y en este aspecto Calasparra es extraordinaria: encierro taurino con los astados que se lidian por la tarde en el ciclo de novilladas de la Feria Taurina del Arroz, una de las más respetadas y consolidadas de todo el país.

El fervor y el culto a la Patrona de Calasparra, la Virgen de la Esperanza, a la que están dedicadas estas celebraciones, adquieren una dimensión sorprendente en la noche del 7 al 8 de septiembre: la Romería nocturna. En resumen, podemos decir que la Feria y Fiestas de Calasparra es única.

¿Hay algún acto concreto por el que José Vélez tiene una especial predilección?

Me gustan todos los aspectos de la Feria de Calasparra. El encierro de la mañana, los aperitivos y tertulias taurinas son un buen lugar para el dialogo y para vivir las fiesta plenamente como aficionado taurino que soy. En el ciclo de novilladas del 3 al 8 de septiembre ejerzo de presidente de la plaza de toros, por lo que disfruto de manera especial del espectáculo. Estos días son idóneos para pasar buenos momentos con la familia y con los amigos y, para ello, lugares no faltan en Calasparra, ni a mí ni a cualquiera que nos visite. Bares, restaurantes y peñas se afanan por dejar un buen recuerdo a quienes nos visitan. Me enorgullece decir que Calasparra es un pueblo profundamente hospitalario. La Romería Nocturna me parece sublime, y los conciertos un momento idóneo para relajarse y disfrutar de la buena música.

¿Cuáles son las novedades que se han introducido en el programa de este año?

Desde el Ayuntamiento tratamos de consolidar el programa que ya es bastante extenso e intenso. Sin embargo, hay algunas novedades, como la Zona Joven, que este año se instala en el parking de la Avenida Primero de Mayo, donde haremos hincapié en unas fiestas sanas a través de la «campaña de concienciación sobre alcohol y drogas» y las graves consecuencias de su consumo, o donde instalaremos el «Punto violeta», un punto de información con el que trataremos de concienciar y expulsar las violencias machistas de todos los espacios.

El programa cuenta con la aportación de muchas personas y entidades. Me satisface pensar que es un producto ilusionante, en el que mucha gente se implica y se compromete: mi equipo de gobierno, el personal del Ayuntamiento, Servicios Municipales, Policía Local y demás fuerzas de seguridad y equipos médicos, Mayordomía de la Fundación Santuario Nuestra Señora de la Esperanza, clubs y asociaciones taurinas, entidades culturales, colectivos, etcétera. Estos días hay mucha gente trabajando para que todo transcurra perfectamente y podamos disfrutar con alegría estas magníficas fiestas.

La Feria Taurina del Arroz celebra su trigésimo cumpleaños. ¿Qué significa este certamen para un municipio de tradición taurina como Calasparra? ¿Y qué espera de la edición de este año?

Supone un gran orgullo. Que Calasparra posea la Feria de novilladas más importante del panorama nacional no ha sido por casualidad. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero gracias al tesón, al trabajo, la ilusión y la seriedad de muchos calasparreños y calasparreñas hemos logrado que la Feria Taurina del Arroz de Calasparra sea una gran realidad. Ese trabajo nos ha colocado a la cabeza de las Ferias de Novilladas, nos sitúa en el mapa taurino y hemos conseguido ser ejemplo para el mundo del toro. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido.

¿Cómo describiría el ambiente que se vive en Calasparra durante las fiestas?

En Calasparra se respira un ambiente magnífico y absolutamente recomendable. El número de habitantes crece significativamente, porque nadie se siente extraño en este entorno festivo y de júbilo que se respira en cada rincón. Calasparra es una fiesta continua de la mañana a la noche.

¿Qué mensaje desea transmitir a los vecinos con motivo de estos días tan especiales?

A todos mis vecinos, lo primero que quiero transmitirles es mi profundo agradecimiento por hacer posibles estas grandes fiestas. Sin ellos sería imposible. Les pido que disfruten de estos días, que lo hagan con la actitud que nos caracteriza. Que sean felices y traten de vivir las fiestas con entrega, dejando atrás todo lo negativo que el año les haya podido traer. Que mantengan la hospitalidad que el tiempo y el número creciente de visitantes han demostrado. Me gustaría finalizar deseando a todas y todos mis vecinos, amigos, a los que nos visitan€ una Feliz Feria y Fiestas de Calasparra.