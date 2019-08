Medios internacionales se hacen eco de la tragedia aérea en La Manga

La Patrulla Águila representa a España y a su ejército en diferentes eventos tanto de carácter civil como militar en los que participa, a nivel regional, nacional e internacional. No es de extrañar que la noticia haya saltado a los titulares de múltiples publicaciones fuera de nuestras fronteras. La repercusión del accidente de el 'Solo' ha llegado a medios de todo el mundo, entre ellos los británicos, The Independent, Forces Network, LADbible o Mirror.



Forces Network es un medio que retransmite noticias sobre las Fuerzas Armadas del Reino Unido y del mundo militar en general. Titula como: "Piloto de la Fuerza Aérea española muere tras estrellarse su avión en el mar". Mirror, importante medio de prensa amarilla británica titula por su parte: "Imágenes deslumbrantes muestran el momento en que el avión se estrella contra el mar frente a la playa española".

LADbible, medio online británico, opta también por el sensacionalismo con un titular muy similar. El último en publicar la noticia, The Independent, comparte un vídeo de un testigo con la leyenda: "Accidente aéreo de España: piloto muerto después de que un avión militar se estrelle en el mar".



Medios de Estados Unidos, Bulgaria, Suecia, Turquía o Pakistán dan espacio al suceso

En Australia la repercusión llega a diferentes cabeceras como Space War, The Courier, 7news.com y The Canberra Times

El estadounidense(UPI); el medio internacional, con base en Suecia y ediciones en todo el mundo; el búlgaro, publicación especializada en aviación; el paquistanío el turcotambién destacan la noticia. Este último medio se desmarca de la imagen escogida en general para relatar la noticia, del avión de la, y del vídeo que se ha difundido a través de redes sociales. Solo The Local destaca el nombre del grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire, 'Eagle Patrol'.

Space War, medio australiano sobre conflictos armados, el también australiano The Courier (Antiguamente The Ballarat Courier), la plataforma multimedia www.7news.com o The Canberra Times también han dado un lugar en las antípodas al siniestro. En estas publicaciones se respeta el carácter aséptico en que han transmitido la noticia las agencias internacionales.