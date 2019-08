Autobuses públicos ''de calidad y que respeten el medio ambiente'' en Lorca

Hacer de Lorca ''una ciudad de futuro en la que se aúne la innovación y la tecnología al servicio de los ciudadanos con el cuidado del medio ambiente''; en el que el transporte público de la ciudad tenga un importante papel para poder conseguirlo.

Este es el objetivo del Ayuntamiento de Lorca después de que la empresa municipal de limpieza, Limusa, asuma la competencia del transporte público en Lorca, según confirmó ayer el concejal de Empresas Públicas del consistorio lorquino, Francisco Morales. El edil aseguró que ya se ha procedido a la adjudicación del contrato de alquiler de vehículos para que el servicio se lleve a cabo de la mejor manera posible, ''alcanzándose también el acuerdo de subrogar al personal necesario para que el transporte público se realice en las mejores condiciones''.

Este acuerdo se anunció después de que Limusa celebrara su Consejo de Administración y el primer teniente de alcalde quiso dejar claro que ''se trata de una convocatoria totalmente legal, ajustada a derecho y ratificada por los Servicios Jurídicos de Limusa puesto que había sido convocada conforme a los estatutos de la empresa pública por el presidente del Consejo de Administración, el alcalde de Lorca Diego José Mateos'', contestando así a las críticas realizadas desde el Partido Popular de Lorca, quienes denunciaron la semana pasada ''que esta convocatoria se había realizado de forma irregular''.

Morales señaló que el vicealcalde que ''todos los lorquinos hemos sufrido años atrás un transporte público deficitario que no cubría las necesidades oportunas y con medios obsoletos, antiguos y que no se ajustaban a los estándares de sostenibilidad, y este nuevo equipo de Gobierno trabajará por un transporte público eficiente, para lo que Limusa y sus trabajadores, magníficos profesionales, haremos de este servicio un servicio de calidad para todos los ciudadanos, no solo para los que viven en el centro, sino también para los de nuestras pedanías''.