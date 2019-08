El PP denuncia "caos" en Los Alcázares por cuatro semáforos que no funcionan

El Partido Popular de Los Alcázares ha denunciado que cuatro semáforos averiados generan el "caos" en la Avenida de la Libertad, por la que discurre la transitada N-332 en su cruce con la Avenida 13 de Octubre.

"Este tráfico se ha visto amenazado por culpa de los cuatro semáforos que han dejado de funcionar en plena Semana Internacional de la Huerta y el Mar", explican los populares.

Desde el Partido Popular aseguran que ya avisaron en la sesión plenaria del mes de julio de la necesidad de revisar todos los semáforos del municipio, "tal y como se venía haciendo cada verano para prevenir este tipo de roturas".

"Son ya cuatro días y el gobierno del PSOE no ha dado una solución a estos semáforos, pese a contar con un servicio 24 horas de guardia". Nicolás Ruiz, portavoz del Partido Popular critica la dejadez del alcalde y la concejal responsable, la cual "ha estado más preocupada de defenderse en redes sociales con comentarios como 'una pena que los semáforos no lleven azul, no se hubieran fundido' que de dar solución a un tema realmente peligroso", asegura.

Desde el PP exigen la inmediata actuación que permita restablecer la circulación "antes de que ocurra una desgracia mayor".