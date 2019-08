José Carlos Castejón: "Toda mi vida he estado vinculado a este maravilloso acontecimiento cultural"

José Carlos Castejón ha vivido toda su vida en Los Alcázares, un lugar que no cambiaría por nada del mundo y que le ha hecho conocer muy bien y desde dentro la Semana de la Huerta y el Mar, en la que ha participado tanto como integrante del grupo de Coros y Danzas Alkazar, como más adelante prestando servicios en el dispositivo de Emergencias, pues es funcionario del Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil. Nacido en 1980, cursó los estudios de Técnico en Gestión Administrativa y Técnico en Emergencias Sanitarias.



Ésta es su primera Semana de la Huerta como edil. ¿Le ha supuesto algún reto o dificultad?

La Semana de la Huerta la he vivido de muchas maneras. Desde niño he estado vinculado a este maravilloso acontecimiento cultural, pues pertenecía al grupo de Coros y Danzas Alkazar de Los Alcázares. Años más tarde, desde un aspecto bien distinto, ya que he participado en infinidad de dispositivos de emergencias en el marco de la Semana de la Huerta, así que he estado implicado toda mi vida. El reto para mí es claro: estar a la altura de lo que necesita un evento con tantos años de trayectoria. Las dificultades son las propias de la gestión, pero que no son nada viendo la ilusión y ganas que ponen todos los que participan para mayor lucimiento de la Semana de la Huerta, y esto, más que dificultad, se torna en ilusión y ganas.

¿Ha sido complicada su organización? ¿Han tenido suficiente tiempo?

La verdad es que la organización de la Semana Internacional de la Huerta tiene en su favor precisamente que ya son 48 ediciones, lo que ha permitido que en este tiempo se hayan ido configurando equipos que han conseguido que la organización funcione como un engranaje perfecto; a pesar del poco tiempo que hemos tenido tras las últimas elecciones.

¿Las va a vivir de una forma distinta por el hecho de ser concejal?

La verdad es que estoy muy ilusionado por tener la posibilidad de coordinar el evento que, sin duda, es la referencia cultural del mes de agosto.

¿Cómo lo describiría? ¿Quiénes lo hacen posible?

Es un evento que hace que nos reconozcamos en nuestras costumbres, en aquellos bailes y música que representan la historia de Murcia, que nos recuerda que Los Alcázares es un pueblo acogedor y que ha sabido crecer con la llegada de tantas y tantas gentes. Sin duda, las gentes de la huerta son sus verdaderos artífices, la Peñas Huertanas son el verdadero motor de este evento.

¿Cuáles son sus actos preferidos? ¿Hay alguna novedad?

La llegada de los huertanos en sus carros y caballos de hace unos días como anuncio de la Semana de la Huerta, el Bando de la Huerta de verano que este año ha implicado a comercios y bares del pueblo durante todo el sábado día 17, el pregón y todas las actuaciones, así que no me quedaría con un solo acto, me quedaría con toda la Semana. Sin duda, la novedad es la implicación del tejido comercial en el Bando de este año,y la participación de la Coral Nuestra Señora de la Asunción, la rondalla Son del Mar Menor y el grupo de teatro La Jarapa, haciendo anfitriones a nuestros grupos locales.

¿A qué se debe su pervivencia en el tiempo durante casi 50 años?

La pervivencia de la Semana de la Huerta tiene su éxito en la propia forma de ser de las gentes de la huerta, y en particular sus peñas huertanas. Sin duda, se debe al cariño que todos los murcianos sienten por sus cosas, por su historia, por su gastronomía, por su cultura... Estas cuestiones son claves para que después de 48 años siga habiendo gente con ganas de abordar nuevas ediciones.

¿Qué ideas tiene en mente para garantizar el brillo y la continuidad de este evento?

Desde mi concejalía quiero reforzar la presencia se los grupos folclóricos, salpicar el año con cuestiones relacionadas con las nuevas ediciones que vayamos asumiendo, es importante mantener la figura del municipio invitado porque nos permite dar a conocer el certamen. También reforzaremos el equipo directivo y nos apoyaremos en las peñas para mejorar si cabe aún más el certamen. Nuestra meta es que pase a ser declarado de Interés Turístico Nacional.

¿Qué recuerdos guarda de la Semana de la Huerta y el Mar de su niñez y juventud?

Como comentaba, tuve la oportunidad, siendo aún un niño, de participar en la vida de una peña con el Grupo Alkazar de Los Alcázares. La alegría, el compartir la convivencia de aquel grupo me dio a conocer la cultura, el folclore y, por qué no, la historia de mi pueblo. No concibo el verano sin ver en el recinto a las peñas, con su gastronomía, sus actuaciones y ese día a día que hace de la Semana de la Huerta no solo un certamen folclórico sino un lugar que une a las gentes del mundo en torno a convivencia y la cultura de distintos países.