Los locales de ocio amplían horario

Los establecimientos públicos debidamente autorizados pueden prorrogar su horario de cierre sobre el horario regulado por la Delegación del Gobierno, con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas.

La hora de cierre será las 06.00 para los días 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto. Para los chiringuitos-casetas portátiles con música, instalados en el recinto ferial, hasta las 06.00 horas de la madrugada de los días 12 y 13 de agosto y hasta las 07. 00 horas de los días 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto. Y el horario autorizado para las carpas de las Peñas de la Fiesta de la Vendimia que se ubiquen en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola, será hasta las 03.30 horas.

La autorización no exime del cumplimiento de los límites de inmisión y emisión sonora, ni de las demás normas establecidas, en cuanto a actividades molestas, en las condiciones particulares de sus licencias respectivas y en las disposiciones generales sobre policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.



Campaña contra las agresiones

Con el título 'De fiesta no todo vale' y los lemas 'El silencio es no' y 'Sin un sí es no', el Ayuntamiento ha puesto en marcha por segundo año consecutivo una campaña para prevenir las agresiones sexistas en fiestas. La Concejalía de Igualdad ha diseñado un cartel que se ha colocado en diferentes lugares públicos, así como en bares, cafeterías y zonas de ocio. Se complementa con otro cartel, editado desde la Concejalía de Política Social, con los recursos que ofrece el CAVI (Centro de Atención a la Víctimas de Violencia de Género) y el CAVAX (Centro de Atención Integral a las Víctimas de Agresiones y/o Abusos Sexuales), así como los consejos sobre cómo actuar en el caso de haber sido víctima de una agresión.