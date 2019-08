Feria de Jumilla, unas fiestas con sabor

La presidenta de la peña La Alborga, Rosa Lencina, y el escultor Mariano Spiteri fueron premiados por su labor en estos festejos.

Jumilla disfruta intensamente de su Feria y Fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Asunción, unos actos que tienen como gran protagonista el producto que ha dado a conocer este municipio a nivel mundial: el vino.

El pasado domingo 4 de agosto el doctor arquitecto jumillano Ricardo Carcelén fue el encargado de levantar el telón de las fiestas leyendo un pregón en el que manifestó su firme convicción de que «como Jumilla no hay tierra igual». El arquitecto recordó que ha crecido rodeado de miles de botellas de vino, a través de la colección de su padre. Se refirió, además, al gran patrimonio histórico de Jumilla y a la arquitectura moderna «que tímidamente ha ido haciendo su aparición en nuestro pueblo».

Carcelén resaltó que «nuestra Fiesta de la Vendimia no tiene rival». Repasó su paso por la misma, a través de la Peña el Bancalico, «que me ha hecho disfrutar de la fiesta durante años». Previo al pregón se entregó el premio Colaboración no Peñera a Mariano Spiteri, escultor del Niño de las Uvas y restaurador del mismo. Por su parte, la presidenta de la peña La Alborga, Rosa Lencina, recibió el premio Cofín de Oro.

El presidente de la Federación de Peñas, Guillermo González, resaltó la labor de los premiados, «una persona que admira», comentó sobre el pregonero, animando a su peña a volver a formar parte de las fiestas.

Por su parte, la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, dio la enhorabuena a los premiados. «Spiteri como profesional no tiene parangón y Rosa Lencina es una gran peñera, chispeante como los Lencina y esencial en esta fiesta». Además, calificó el pregón cómo «cercano, íntimo, sensato y reflexivo». El acto, que fue conducido por Juani Riquelme, contó también con la actuación del Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Jumilla.



Embajadores del folclore

Por otra parte, el vicepresidente de la Federación Murciana de Agrupaciones de Folclore y presidente del Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena presentó en Bodegas BSI la edición 36 del Festival Nacional de Folclore Ciudad de Jumilla, «que hay que verlo como una cata de vino».

A continuación se entregaron los premios 'Evolución'. En la sección de personas físicas a Isidora Navarro Soriano, en virtud a los muchos años y muchas experiencias vividas dentro de la organización del Festival. En la sección de entidades, empresas y colectivos a la AA.VV. La Esperanza del Barrio de San Juan, recogido por su presidenta Fina Jover, en virtud a los méritos de colaboración con el Festival, materializada en la acogida, año tras año en una agradable convivencia de los grupos con los vecinos. El director del Festival, José Carrión, calificó a los galardonados como «unos embajadores de todo lo nuestro» y alabó al presentador como «embajador del Festival».

De hoy al 12 de agosto, Jumilla acoge el Festival Nacional de Folclore, que este año alcanza su 36 edición. Los expertos lo consideran y califican como el mejor en su categoría de cuantos se organizan a lo largo y ancho del país.

La primera parada es hoy a las 19 horas, con la recepción de los seis grupos participantes en el Ayuntamiento de la localidad. En este caso, al grupo anfitrión de Coros y Danzas de Jumilla le acompañará el grupo Niño Jesús del Balate de Mula, Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca, Coros y Danzas Marquesa de Benamejí (Córdoba), Grupo Alto Aragón de Jaca (Huesca) y el Grupo Folklórico Semillas del Arte de Puebla de Montalbán (Toledo).

Tras la recepción se llevará a cabo el desfile, desde el Arco de San Roque hasta el jardín de la Glorieta, donde a continuación tendrá lugar la inauguración y la primera sesión de este evento de reconocido prestigio nacional.

El domingo, a partir de las 12 horas, habrá una eucaristía en la iglesia de Santiago para los participantes, y a las 13.30 horas se desarrollará la convivencia con el folclore en barrios. De esta forma, la tradición se trasladará a la calle y los vecinos se mezclarán con los grupos para disfrutar de uno de los principales acontecimientos de estas fechas. Por la tarde, a las 19 horas, la música de coros y rondallas tomará protagonismo en el auditorio con Sones de España y ya a las 23 horas se cerrará la jornada con la velada folk en la Glorieta, en la que actuará el grupo Hexacorde y Vanessa Muela.

Para poner el punto final, el lunes 12, a las 13.30 horas, se llevará a cabo la convivencia con el folclore en las peñas. Ya por la noche, a las 22 horas se desarrollará la segunda sesión y clausura del festival con la simbólica bajada de las banderas y el disparo de un castillo de fuegos artificiales.

Este año, la organización del evento ha entregado los Premios Festival 2019 a Isidora Navarro y a la Asociación de Vecinos del Barrio de San Juan, por su colaboración continuada a lo largo de muchos años.