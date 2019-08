Los vecinos de Benizar denuncian que han estado cuatro días sin médico

A casi una hora del hospital más cercano, sin ambulancia, con dificultades de comunicación propias de las zonas rurales y esta semana, de lunes a jueves, sin servicio médico en el consultorio, ni atención a las urgencias continua. Así se han encontrado los vecinos de las pedanías de Moratalla Benizar, Otos y Casa Requena en un periodo estival del año que multiplica su población normal por el turismo.

El consultorio médico de Benizar debería ofrecer a los habitantes de la zona personal médico, enfermeros y una ambulancia permanente, ya que está considerado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) Punto Especial de Aislamiento, pero esto no ha sido así.

Ana Rosa Moreno, de la Asociación de Vecinos de Benizar, explica que "el lunes se tenía que incorporar un médico en el centro, pero el facultativo tuvo que pedir la baja porque se encontraba mal". De esta forma, Moreno denuncia que "el Servicio Murciano de Salud no ha tenido la capacidad, o no ha hecho el esfuerzo suficiente para sustituirlo", dejando a todos los habitantes de la zona sin servicio de urgencia básica, justo en un mes en el que es habitual que se incremente la población por el turismo. "Por un problema de nada te quedas sin médico y esto es muy peligroso para todos", lamenta la vecina.

Aunque este no es único problema que padecen estos vecinos, quienes sufren más carencias en el ámbito de la sanidad. Pues, al tratarse de un pueblo alejado del centro de salud correspondiente, e incentivado por el mal estado de las carreteras, en muchas ocasiones el paciente tarda mucho más de media ahora de llegar al hospital, algo crítico en una situación de urgencia, como dicen los vecinos. "El propio consultorio no cuenta con los recursos suficientes para atender urgencias que sean de vida o muerte y encima no tenemos ambulancia", se queja Moreno.

Benizar y las aldeas de la zona luchan desde hace años para mantener los servicios básicos activos y que los habitantes que viven en la localidad lo hagan con unas condiciones dignas. Moreno asegura "que una sanidad básica debe ser la prioridad número uno de todas las administraciones", pues "lo que nos estamos jugando es nuestra propia vida". Por esta razón, solo pide que se cumplan "unas leyes que ellos mismos han impuesto y que debe ser igualitaria para todos y no ser menos eficientes por la zona donde vives".



El Servicio Murciano de Salud asegura que estuvieron en alerta

Fuentes de la Consejeria de Salud han manifestado que se ha reaccionado lo más rápido posible ante el problema de la baja del médico. "Solo se tuvo que cancelar la consulta de Medicina de Familia una mañana (jueves 8 de agosto) y aunque hubo una ausencia física de un Médico para Atención continuada por tramos horarios, se mantuvo la alerta permanente de la Gerencia de Urgencias y Emergencias y del Enfermero de Benizar, además del Médico de Familia de El Sabinar, como diligentes profesionales en primera línea de atención al paciente".

Desde Salud consideran que "los pacientes han contado en todo momento con atención médica y enfermero por parte de los recursos y del Centro de Salud de referencia" y que no se han registrado ninguna incidencia.



Por su parte, José Antonio Peñalver, diputado regional del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), ha declarado que "es indignante que el Gobierno regional desprecie una vez más, sin los recursos sanitarios mínimos que, como ciudadanos de la Región de Murcia, tienen derecho. Están desprotegidos ante una situación de urgencia, y desatendidos en los cuidados sanitarios básicos".

De igual forma, pide que el Gobierno regional planifique los recursos teniendo en cuenta primero a las zonas más necesitadas que carecen de los servicios más básicos. "Hay que tener en cuenta el principio de equidad en la distribución de los recursos sanitarios, que demasiadas veces se menciona pero que, de nuevo, vemos que no se cumple".