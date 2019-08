El contrato de prensa "hecho a medida" del Ayuntamiento de Los Alcázares

Además, al puesto para el que no requieren estudios de Periodismo sí exigen haber acumulado 10 años de experiencia en el sector público.

El gobierno del PSOE de Los Alcázares sacó a concurso el servicio de "Asesoramiento en comunicación y gabinete de prensa" por un importe de 18.149,99 euros anuales. Curiosamente, el Ayuntamiento del municipio no vio necesario que los concursantes tengan la titulación universitaria de Periodismo pero sí que tengan al menos diez años de experiencia en el sector público.

Un contrato que, según denuncia el Partido Popular del municipio, está "hecho a medida", ya que "no da opción a numerosos profesionales del periodismo por no haber acumulado 10 años de experiencia en el sector público en un puesto similar". Tal y como añaden, "se descarta a estos profesionales y que discrimina la carrera universitaria en periodismo, como ejemplo, un periodista titulado con 9 años de experiencia no podría optar al puesto, pudiendo ser elegida una persona sin titulación que cosechara tal extensa experiencia".

Y es que el contrato no exige titulación alguna, por lo que no es necesario tener la titulación universitaria de periodismo para poder optar a ella, lo cual desde el PP afirman es una "falta de responsabilidad y de respeto para todos aquellos periodistas que se forman y pasan 4 años de su vida en la universidad".

Desde el PP exigirán la cancelación del contrato para pedir que en el caso de ser necesario, se dé oportunidad a todos aquellos periodistas con igualdad de méritos. Además, informan que ya se han puesto en contacto con el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia para dar conocimiento del mismo.

Los populares critican las formas, "las mismas que utilizaban en épocas pasadas, cuando en una oposición para cubrir el puesto de Oficial de la Policía Local, un curso de informática puntuaba 10 veces más que una licenciatura".

