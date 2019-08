Paula Cano: "Nuestras fiestas conservan su esencia: divertir, hacer disfrutar y reunir a la familia"

­Estas son las primeras fiestas como edil para Paula Cano, concejala de Festejos, Bienestar Social, Asociaciones, Mujer y Educación. Licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia, también tiene el Grado Superior en Interpretación de Lengua de Signos y el Máster de Educación Especial por la Universidad Internacional de La Rioja. En la actualidad estudia el Máster de Psicología General Sanitario por la Universidad Internacional de Valencia, lo que compagina con sus responsabilidades en el Ayuntamiento.

En cuanto a su trayectoria profesional, ha trabajado en el colegio de Educación Especial El Buen Pastor, en la Residencia y Centro de Día «Virgen de los Dolores» de Blanca y en la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje. Ahora está dispuesta a disfrutar de estas fiestas a las que tanto cariño e ilusión ha dedicado.

Estas son sus primeras fiestas como concejala, ¿van a tener un significado especial?

Realmente, no. Las viviré con la misma intensidad e ilusión que todos los años. Es cierto que tendré que estar más atenta e implicada en todos los eventos y actos que se realicen, pero van a seguir teniendo esa connotación especial que siempre han tenido para mí estas fiestas en honor a nuestro patrón San Roque.

¿Cómo describiría el ambiente?

Son días de alegría, júbilo, celebración€ de llenar las calles de gente, música y de disfrutar con la familia, amigos y todas las personas que vengan a nuestro municipio a celebrar estas fiestas de agosto.

¿Cómo describe la localidad y sus gentes?

Blanca es un pueblo precioso, inmerso en el Valle de Ricote. Tiene unas vistas y unos paisajes hermosos, dignos de admirar y visitar. Cuenta con un patrimonio histórico y natural impresionante como pueden ser sus casas blasonadas, las rutas senderistas, el Castillo, etc. Su gente es muy agradable, simpática y acogedora. Son personas que hacen todo lo posible para que los foráneos se sientan queridos y se sientan uno más del pueblo.

¿Qué novedades trae el programa? ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para elaborarlo?

Las novedades con las que cuenta este año la programación de las fiestas son de diversa índole. La principal es que los eventos son gratuitos y van a estar concentrados en el Parque Municipal y Plaza de la Iglesia, es decir, en el centro del pueblo.

Hemos intentado abordar el mayor rango posible de edades con el objetivo de que todos los ciudadanos de este pueblo tengan la oportunidad de poder disfrutar de las fiestas. Por ejemplo, contamos con el primer Concurso de Recortadores, que se llevará a cabo el día 13 a las 20 horas. También, una ruta medio ambiental para concienciar a la gente de la importancia de no tirar basuras y no ensuciar los espacios públicos, así como de reciclar. Además, contaremos con la actuación de Drag Yelo, y es la primera vez que una actuación de este tipo se va a realizar en Blanca. Y el concurso gastronómico «Corazón de Limón», donde los bares y restaurantes del pueblo tendrán la ocasión de poder demostrar sus dotes culinarias a través de la elaboración de una tapa donde el elemento principal sea el limón. Este acto tendrá lugar el día 13 a las 21 horas.

¿Cuáles son los actos más emblemáticos ¿Cuáles son sus momentos favoritos?

En realidad todos los actos son igual de importantes. Contamos con varios eventos destinados a niños, como puede ser la proyección de la película «Toy Story 4», los hinchables de la Pandilla de Drilo, el tobogán acuático o el musical de Gloria Fuertes, entre otros. También, contaremos con la presencia de grandes orquestas y actuaciones: Septeto Nabori, Son del Malecón, Stolen, Salva Ortega, Retropop y demás. Este año tenemos el placer de poder contar con la Orquesta Mondragón, del gran Javier Gurruchaga. Y por supuesto, nuestro tradicional encierro del día 10 a las 15 horas , al que este año se le suma otro que tendrá lugar el día 14, a las 12 horas y nuestras consiguientes novilladas, (este año se llevarán a cabo tres novilladas, dos de ellas mixtas). No me quiero olvidar de nuestra Gran Agrupación Musical de Blanca, que actuará el día 11 junto con los Amigos de la Zarzuela; nuestros ya tradicionales encierros infantiles; el XXX Descenso Nacional del Río Segura del día 11; nuestra procesión en honor a nuestro Patrón San Roque, etc.

¿Qué recuerdos guarda de estas fiestas de su niñez y juventud? ¿Han cambiado mucho?

Los recuerdos que tengo son de ver a la gente por la calle, paseando, llevando a sus hijos a las atracciones. También de participar en las famosas gincanas donde nos hacían recorrernos todo el pueblo para buscar cosas imposibles, como una pelota firmada por Rafael Nadal o una entrada de concierto de hacía muchísimos años. Asimismo, recuerdo las visitas de familiares y amigos que no suelo ver durante el año y muchas personas de fuera visitando nuestro municipio. En general, las fiestas de mi niñez y juventud las recuerdo con mucha nostalgia y mucho cariño. Sí es cierto que han cambiado un poco, pero siguen manteniendo esa esencia y el objetivo de querer divertir y hacer disfrutar a todos y de poder reunir a toda la familia por unos días.

¿Cuáles son los mayores tesoros de Blanca?

Su belleza paisajística. Blanca se encuentra enclavada en el valle del Segura, en un privilegiado entorno natural rodeada de montañas y arropada por el cauce del río Segura. Además, las ruinas de su castillo árabe del siglo XII nos trasladan a otras épocas históricas del municipio.

¿Que mensaje desea transmitir a vecinos y visitantes?

Pues que somos un pueblo hospitalario; que las fiestas de los pueblos son especiales y que les esperamos con los brazos abiertos para poder disfrutar de estas fiestas tan especiales para todos los blanqueños y blanqueñas.