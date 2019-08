El cura Joaquín será el pregonero de las fiestas de Las Torres de Cotillas

El cura Joaquín Sánchez, que fuera párroco en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Los Pulpites, ha sido designado pregonero de las fiestas 2019 de Las Torres de Cotillas. Sacerdote desde 1987, 'Joaquín el cura' -como es popularmente conocido- leerá su pregón el viernes 23 de agosto (22.00 horas) durante la gala de presentación de los festejos, que tendrá lugar en el auditorio municipal Juan Baño.

"Quiero recoger mis vivencias de estas fiestas, la importancia de las tradiciones, de los valores que emanan, de la importancia de unir la fe y la vida, para terminar pregonando la esperanza, porque es un pueblo con muchas cualidades, con problemas también, y con muchas posibilidades", adelanta.

Su elección le tomó por sorpresa y reconoce que ha necesitado algunos días para convencerse de que no ha sido un sueño. "Lo acepto con ilusión, como un servicio y con muchísimo agradecimiento, con la responsabilidad para que las palabras que pronuncie lleguen al corazón y contribuya a seguir todos juntos en este camino de la vida", señala.

Unas fiestas que ha vivido intensamente, que en su opinión gozan de un espíritu fundamental -"la participación de la gente, una participación generosa, llena de ilusión y creatividad"- y en las que destacaría cuatro actos. "La tradicional Eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Salceda y la popular procesión por las calles de nuestro pueblo, donde se unen la fe y la vida, con un carácter abierto, inclusivo y respetuoso; las carrozas, que recogen la participación, la creatividad y la ilusión, sobre todo, de los niños y niñas; y la quema del raspajo, que desde el presente homenajea el pasado huertano, abriéndose al futuro", apunta.



Muy querido y activo

Le llega así un reconocimiento por parte de Las Torres de Cotillas, que tras muchos años le devuelve afectuosamente todo lo que ha dado al municipio. "Para mí este pueblo representa la donación de un cariño desinteresado y gratuito, donde las puertas se han abierto desde el primer momento de pisarlo. Es gente amable, cercana y agradecida, que me han tratado con mucho cariño y cercanía"", destaca el pregonero.

Diplomado en Educación Social y amante del cine y la lectura, 'Joaquín el cura' es conocido por su marcado activismo social: contra los desahucios colaborando en la prisión, en el centro psiquiátrico y en residencias de mayores, con personas discapacitadas físicas€ "Siempre he creído que el ministerio sacerdotal tiene que vivirse como un servicio, no como un poder. Estar al lado de los empobrecidos desde el acompañamiento, pidiendo la conversión de corazón de los que empobrecen, ser signo de esperanza y no de resignación y sumisión", explica.