Limusa reforzará la recogida de basura en agosto con una plantilla mermada

El concejal de Empresas Públicas del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Morales, anunció ayer que la empresa municipal de Limpieza, Limusa, «reforzará y ampliará los servicios de limpieza y recogida de basura, dentro de una jornada de siete horas extras, dos días a la semana, durante el mes de agosto con el objetivo de acabar con la suciedad de nuestra ciudad, algo que tanto estamos reclamando todos los lorquinos», indican desde el Consistorio.

En la misma línea, el edil dijo que «otra de las medidas urgentes que se propondrá en el próximo Consejo de Administración, ante las necesidades de personal existentes, será la de crear nuevos puestos de trabajo en Limusa a través de un proceso de selección formal, reglado, más objetivo, igualitario, imparcial y transparente, en el que los candidatos puedan acceder a sus exámenes, conocer su calificación y que el hecho de que puedan trabajar o no se rija por la nota obtenida, atendiendo siempre a criterios objetivos y no criterios subjetivos de selección de personal a dedo, manteniendo esos exámenes para que puedan ser revisados por los interesados en todo momento». Así, señaló que «con el nuevo equipo de gobierno en ningún caso desaparecerán los exámenes, algo intolerable que ocurrió con el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular».

Morales admitió que «a día de hoy, Limusa tiene que hacer frente a una merma de más del 40 por ciento de la plantilla, ya que a los 21 trabajadores que están disfrutando de sus merecidas vacaciones se unen otros 16 que se encuentran de baja por enfermedad o accidente, una licencia por paternidad y otro trabajador que está desarrollando su labor en el Centro de Gestión de Residuos por necesidades de personal, situación que constata el propio encargado general del servicio de limpieza». Esta situación está provocando «una sobrecarga de trabajo para los empleados, al ampliar las tareas y reducir el personal, no estando los trabajadores en las mejores condiciones al llevar a cabo más tareas de las que les corresponden», destacó.

En relación al nuevo proceso selectivo, señala el concejal, «debe ser algo inminente ya que no es una situación a la que se estén enfrentando por primera vez ahora los trabajadores, sino que la están sufriendo desde hace ya años, por lo que no entendemos cómo no se ha solucionado antes, no debiendo primar los beneficios empresariales en detrimento del bienestar de los trabajadores y también de los lorquinos».