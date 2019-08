Investigan si la madre de la bebé de Torre Pacheco se ha marchado del pueblo

La Guardia Civil sigue tras la pista de la mujer que abandonó a su hija recién nacida en un portal de Torre Pacheco ayer, martes, aunque una de las líneas de investigación pasar por la realidad de que esta persona podría haber abandonado ya el pueblo, indican fuentes cercanas al caso.

No obstante, los investigadores esperan dar pronto con una pista que les conduzca a saber quiénes son los padres de la criatura, que se encuentra en buen estado de salud, como corroboraron los facultativos de Los Arcos, hospital al que fue trasladada.

En la localidad, mientras tanto, los vecinos bromean con que "somos unos más", comenta el alcalde, Antonio León, que recuerda que el municipio cuenta con 36.000 habitantes y, evidentemente, no se pueden conocer todos. De momento, nadie ha advertido de la ausencia de ninguna mujer embarazada en un vecindario.

Daba el aviso una señora, que era la que efectuaba el hallazgo: alguien había abandonado a un bebé en un portal de Torre Pacheco. La señora, Ángeles Martínez, se veía este miércoles desbordada por la cantidad de medios de comunicación, a nivel nacional, que querían contactar con ella. Para que les contase la historia que vivió el día de su 59 cumpleaños.

El suceso se producía a primera hora de la tarde del martes, en el centro del pueblo. Al portal en cuestión se desplazaron agentes de la Policía Local y de Guardia Civil, estos últimos los que se hicieron cargo de la investigación. La criatura se encontraba en el interior de una bolsa de supermercado. Viva y tranquila.

Asimismo, se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron a la recién nacida in situ y posteriormente lo trasladaron a un hospital, para hacerle un examen más a fondo. Es una niña, tenía todavía el cordón umbilical y fue llevada a Los Arcos.

Ángeles Martínez, la señora que encontró a la niña, relataba entonces a LA OPINIÓN que "he llegado a mi casa y me he contrado a un bebé en la puerta. No sabía si estaba viva, soñando o despierta".

"Yo he pensado: no tengo hijas, es mi cumpleaños, vaya regalo que me han hecho. Pero no me han dejado quedármela", comenta la vecina.

"Estaba súper tranquila, yo creo que tenía muy poquitas horas de vida. Llevaba una bolsa con ropa. Iba toda mojada, porque no llevaba pañal ni nada. No llevaba nota ni nada. Ropa sí, llevaba hasta unos zapaticos así de tela", asevera.

"Yo vivo aquí 39 años y espero que no me pase nunca más una sensación tan mala y buena a la vez", destaca Martínez, que espera que la pequeña tenga "una buena vida" ya a salvo.

Cuando le den el alta, como manda el protocolo a seguir en estos casos, la niña pasará a disposición de la Consejería de Familia para que inicie el trámite administrativo de acogida con la citada familia de entre las que menores tiene a su disposición.

Las investigaciones de la Benemérita se centran ahora en averiguar la identidad de la madre, que podría enfrentarse a un delito de abandono de menores. Los investigadores, no obstante, trabajaron desde el principio con la idea que la madre no tenía intención de hacer daño a la recién nacida. Es significativo que la dejase en un portal, por lo que presumiblemente su pena, en el caso de haberla, no será similar a la que pueda tener la persona que abandona a un bebé en, por ejemplo, un contenedor de basuras.

Las primeras pesquisas llevaron a la Benemérita a pensar que la madre era una vecina del pueblo, probablemente joven y en situación de vulnerabilidad, especialmente económica.

El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, valoró la celeridad con la que trabajaron los investigadores y los sanitarios, que "colaboraron en todo para que las pruebas no se borrasen".

En el pueblo, mientras, había división de opiniones acerca de este acontecimiento: los que sentían lástima por la madre y pensaban en qué situación se tuvo que ver para llevar a cabo la drástica decisión de abandonar a su pequeña y los que, por contra, sentenciaban que una decisión así no la toma "ni un animal".

El pasado mes de mayo, otra bebé aparecían abandonado en un portal, en esta ocasión dentro de un carrito y en San Javier. A la madre se la localizó entonces en apenas horas. Salió en libertad con cargos, tras declarar ante la Guardia Civil, y dijo estar "destrozada".