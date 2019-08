Anulan la sanción a un policía que investigó un robo por su cuenta

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha anulado la sanción disciplinaria de un día de suspensión de funciones impuesta a un funcionario policial por haber investigado por su cuenta, sin seguir la cadena de mando, el robo que se había cometido en el establecimiento de un conocido suyo.

La sentencia deja sin efecto la resolución de la dirección general de la Policía de diciembre de 2017 que confirmó la sanción impuesta a este agente por el jefe superior de Murcia como autor de una falta leve de retraso o negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas.

El tribunal ha anulado las resoluciones porque durante la tramitación del expediente abierto a este policía no se justificó debidamente por qué se rechazó su solicitud de que declararan como testigos tanto el propietario del local asaltado como un subinspector al que pidió ayuda para dar con los autores del robo.

Señala la sentencia que cuando el recurrente se dirigía a su trabajo recibió la llamada del dueño del establecimiento, ubicado en el polígono industrial de Alcantarilla, que le comunicaba el robo que se había producido en el mismo.

Fue entonces cuando este agente llamó al 091, donde le dijeron que el servicio estaba activado y que el mismo correspondía a los compañeros de la Comisaría de Alcantarilla.

No obstante, se dirigió al lugar, recogió las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de otra empresa y obtuvo así la placa de matrícula de un coche que se veía aparcado en el lugar y que podía ser el utilizado por los ladrones.

Al descubrir que el mismo había sido matriculado en Ávila, llamó a un subinspector amigo destinado en esta ciudad para que le ayudar en la labor de identificar a los autores.

En la resolución por la que se le sancionaba se indicaba que había existido un exceso de celo por su parte y que al no tratarse de un delito fragrante y de que el 091 ya tenía conocimiento de los hechos, debió abstenerse de hacer lo que hizo y no asumir funciones que no le correspondían ni respetar el conducto reglamentario.

En su descargo, el sancionado alegó, entre otras consideraciones, que nunca había pretendido invadir competencias que no le pertenecían, sino que solo trató de agilizar las gestiones para descubrir a los autores del atraco.

Ahora, la Sala de lo Contencioso indica que al denegarle de forma no motivada la declaración de los testigos que había propuesto, la instrucción del expediente quedó incompleta y se le causó indefensión, por lo que acuerda anular la resolución sancionadora.