Investigan la violación de una joven en un aula de estudio de Cieza

La Guardia Civil investiga la agresión sexual que una joven denuncia haber sufrido en un aula de estudio en Cieza, informan fuentes cercanas al caso.

El ataque habría tenido lugar a la entrada del lugar, en la calle Cortesía de este municipio. Se trata de locales que el Consistorio mantiene abiertos durante el verano para que la gente vaya a estudiar o repasar ahí.

Según asegura la víctima, la agresión ocurrió hoy, domingo, a la entrada. En un lugar en el que no podía pedir ayuda, ya que no la veía nadie.

Cuando la chica pudo zafarse y contó a sus allegados lo que le había pasado, un grupo de personas fue a buscar al sospechoso, lo localizaron en una zona de bares del pueblo y comenzó una pelea.

Testigos de la riña avisaron a la Benemérita y a la Policía Local de Cieza. Al lugar se desplazaron agentes de ambos Cuerpos. El sujeto se había ido ya de la zona. Fue entonces cuando los amigos de la víctima contaron que le estaban pegando porque, según explicó la chica, se trataba de un violador.

Horas después, el sospechoso, ya identificado, fue localizado y trasladado al cuartel, en calidad de investigado. No obstante, de momento no se le ha detenido. Él asegura que no cometió violación alguna.

Los agentes mantienen la investigación abierta, tras tomar declaración a la joven y al sospechoso, y están a la espera del examen forense, que se le practica a la víctima en el Lorenzo Guirao de Cieza.

Presunto agresor y víctima, ambos de unos 20 años de edad, se conocerían de antes, señalan las mismas fuentes.