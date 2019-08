Alicia del Amor: "No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades"

Alicia del Amor es la primer mujer en ocupar la Alcaldía del Ayuntamiento de Cehegín, y lo hace tras el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos. Gobernará los dos primeros años de legislatura, mientras que en el último tramo ostentará el bastón de mando el portavoz de la formación naranja, Jerónimo Moya. Durante este periodo, tendrá que luchar contra la maltrecha situación económica del Ayuntamiento y pagar a los proveedores, a los cuales se les adeuda más de 2,5 millones de euros.

¿Cómo lleva sus primeros días como regidora municipal?

Están siendo unos días complicados, teniendo en cuenta que desde la toma de posesión he vivido momentos desagradables, pero al mismo tiempo tengo la ilusión de trabajar por todos los cehegineros. Estos primeros días me he encontrado con muchas sorpresas y mucho trabajo por hacer, lo que además conlleva que recién llegada a la Alcaldía me haya tenido que poner al día de todo lo relacionado con la Administración municipal.

Gobierno en coalición... ¿Cuál es el pacto de gobierno?

El pacto de gobierno se basa fundamentalmente en 22 acuerdos programáticos en los que tanto PP como Ciudadanos coincidimos, ya que eran comunes en campaña electoral. Seguro que servirán para que Cehegín pueda salir del estancamiento en el que se encuentra en este momento y que a buen seguro en un plazo no muy lejano dará sus frutos. Además es un pacto abierto al diálogo y al consenso durante cuatro años, en los que seguro habrá cuestiones de interés que serán de beneficio para todos los vecinos del municipio.

¿Por dónde pasa la situación económica del municipio?

La situación económica no es demasiado boyante, más bien todo lo contrario. El presupuesto de 2019 no está aprobado por el anterior Gobierno, tampoco había comenzado a prepararlo, algo en lo que ya estamos trabajando para aprobarlo lo antes posible. En este momento hay un remanente de tesorería de más de 5 millones de euros negativos. No se ha reducido la deuda, tal y como estaba previsto en el ejercicio 2015/2019, dejando pendiente de amortizar casi 2,5 millones de euros. La deuda a largo plazo es en estos momentos de más de 8 millones de euros. Lo más preocupante para mí y para el equipo de Gobierno son los más de 400 proveedores, autónomos en su mayoría, a los que el Ayuntamiento debe más de dos millones y medio de euros en facturas, algunos desde hace más de seis meses, e incluso algunas de esas facturas están sin registrar y sin consignación presupuestaria. Algunas de estas facturas han llevado a muchos de estos pequeños autónomos a la asfixia financiera, lo que puede dar lugar al cierre de sus negocios. Eso no puedo ni quiero consentirlo; mi prioridad ha sido comenzar a pagar estas facturas. Queremos realizar una auditoría de cuentas, un Plan de Tesorería que permita pagar a proveedores y tener la estabilidad económica que necesita el Ayuntamiento de Cehegín. Para ello estudiaremos la refinanciación de la deuda.

¿Cuál es la solución a esta situación tan delicada?

La situación tiene que ser clara, y es lo que muchas veces han dicho nuestras madres: no vivir por encima de nuestras posibilidades. Tenemos que gastar, como mucho lo recaudado, pero no más. Hay que pagar los servicios básicos y las verdaderas necesidades de Cehegín, pero, como digo, no se puede gastar más de lo que se ingresa.

¿Existirán planes de ayudas para el empresario que se quiera instalar en los polígonos de Cehegín?

Este tipo de planes debemos revisarlos para realizar verdaderas medidas que ayuden a los empresarios que quieran instalarse en Cehegín. Vamos a trabajar de forma inmediata en el desarrollo de la Autovía del Norte, como eje de comunicación imprescindible en el municipio y la comarca. Queremos llevar a cabo un plan de implantación de empresas en el cual simplificaremos trámites administrativos; pondremos en venta parcelas de nuestros polígonos industriales a precios verdaderamente competitivos; implantaremos una línea de ayudas al alquiler de naves municipales; subvenciones al coste de impuestos; así como ayudas a nuevos autónomos que generen empleo. No me olvido de las empresas y autónomos ya implantados, puesto que pondremos en marcha medidas de apoyo a sectores económicos de Cehegín tan importantes como son el mármol, la flor cortada o la cerámica, entre otras.

¿Cuáles serán las principales medidas para el empleo?

En primer lugar hay que dotar a la Mesa Local de Empleo de contenido y trabajo real. Este foro de participación no debe seguir siendo un lugar donde se realiza una reunión con la finalidad de entregar unos premios a final de año; debe ser un foro donde se aporten ideas para generar empleo y que las mismas se lleven a cabo. Vamos a diseñar programas de empleo institucional, en colaboración con el SEF, donde se puedan recoger un programa mixto de empleo y formación, en el que tenga cabida el reciclaje de trabajadores y que además se adquieran conocimientos que lleve principalmente a jóvenes, parados de larga duración, mujeres, padres y madres de familia y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social a la consecución de un trabajo estable y de calidad. También tenemos que potenciar y ampliar los servicios que presta el Centro Local de Empleo, y vamos a desarrollar un plan para captar inversiones industriales. Quiero que estos cuatro años sirvan para generar empleo en Cehegín para que sea el eje principal de esta legislatura.

¿Cehegín se convertirá en un municipio para emprendedores?

Espero y confío en que así sea, Cehegín siempre ha sido un pueblo de emprendedores y muchos de ellos se han tenido que marchar fuera. Mimaremos al emprendedor que se acerque al ayuntamiento con un plan de negocio viable y fundamentado. Debemos poner el foco en estas personas, que son las que pueden desarrollar proyectos generadores de empleo.

Tiene un vivero de empresas casi al completo, ¿se plantea su ampliación?

De primeras creemos que la oferta de viveros es suficiente, más pensando que el vivero es una ubicación temporal, donde en una evolución lógica la propia empresa emprendedora buscará otra ubicación para continuar con el desarrollo de su negocio, pero lo primero que tenemos que hacer es volver a ofrecer verdaderas oportunidades a nuevos empresarios que quieran instalarse en el Coso. Pero lo reitero, si es necesaria esa ampliación, no dudaré ni un instante en realizarla.