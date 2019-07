Los ganaderos exigen que no haya moratoria en las licencias

Más de 200 ganaderos de porcino se concentraron ayer frente al Ayuntamiento durante la celebración del primer pleno ordinario, para exigir que no se lleve a cabo una moratoria en la concesión de licencias para nuevas explotaciones, tal y como plantea el grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes. La concentración de ayer estuvo promovida por la Agrupación de Defensa Sanitaria del Porcino (Adespolorca), donde hay registrados alrededor de 800 socios. Parte de los concentrados hizo acto de presencia en el pleno sin que se registraran incidentes.

Lo que ha puesto en pie de guerra a los ganaderos de porcino, tanto del valle del Guadalentín como de las pedanías altas, ha sido la proposición de establecer una moratoria en la concesión de nuevas licencias para macrocebaderos. No obstante, desde IU-Verdes apuestan por el diálogo y el consenso entre las partes, aunque consideran urgente ordenar la actividad ganadera en el municipio, lo que tiene importantes consecuencias para la salud y el bienestar de las personas y también para el medio ambiente.

El presidente de Adespolorca, Francisco Román, pidió a los partidos políticos que mantengan la situación como está y se olviden de cualquier moratoria que perjudique al sector. Según Román, «es algo que nos mataría, porque solo para que salga adelante un expediente de ganadería se tarda entre 4 y 5 años y nos exigirían otro tipo de documentos, algo con lo que no estamos de acuerdo».

Román, a su vez, afirma que no se están abriendo granjas porcinas cerca de viviendas, sino que son las viviendas las que se construyen junto a las granjas. Afirma que las modificaciones de obra se efectúan «para poder adaptarnos a la normativa en vigor». Los ganadores no descartan nuevas movilizaciones en el caso de no alcanzar acuerdos, ya que existen más de 1.500 granjas de porcino registradas.

El alcalde, Diego José Mateos, manifestó que la pasada semana se retomó la Mesa de Conciliación que trabaja para hacer compatible la convivencia entre las partes afectadas. Recuerda que es un problema heredado que tendrá solución poniendo cada uno de su parte. Además, ha fijado una reunión con representantes de Adespolorca en la mañana del jueves.

El Partido Popular, por su parte, respalda a los ganaderos y exige que cese la campaña destructiva en su contra porque «es un auténtico suicidio». El portavoz de dicha formación, Fulgencio Gil, denuncia que al actual gobierno local este tema «se le ha ido totalmente de las manos», añadiendo que en un solo mes ha generado una incertidumbre tan profunda que ha llevado a los profesionales del sector a acudir al Ayuntamiento para mostrar su preocupación.