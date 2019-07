Se construirá un paso subterráneo bajo la estación de San Diego

El temor a perder los fondos procedentes del préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones, cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre de 2020 después de la última prórroga concedida, es uno de los motivos por los que el Ayuntamiento ha optado por aceptar la construcción de un paso subterráneo bajo el ferrocarril en las inmediaciones de la estación de San Diego. El objetivo es, dentro de las obras del tramo uno de la ronda central, anular el paso elevado que, en principio, se había propuesto, según reconoció el alcalde Diego José Mateos. Ello va a suponer que el tramo de soterramiento con la llegada del Tren de Alta Velocidad se reduzca en unos metros.

El pleno aprobó ayer, con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, y la astención de Izquierda Unida-Verdes y Vox, la modificación para la reordenación de la calificación urbanística de los terrenos de la Rambla de Tiata en el tramo tercero de la Ronda Central.

También se aprobó de forma definitiva el proyecto de expropiación de terrenos afectados por el modificado del proyecto del vial de comunicación comprendido desde la barriada de Apolonia hasta la nueva glorieta de San Diego en el tramo uno de la ronda central. Fue aprobado también con los votos a favor de socialistas, populares y Ciudadanos y la abstención de IU-Verdes y Vox.

En el tramo uno, según Mateos, «se va a culminar la tramitación que se inició con el gobierno anterior de pasar bajo el ferrocarril, en lugar de construir un puente elevado, que aunque no nos gusta, hay que valorarlo así para no perder los fondos del préstamo del Banco Europeo de Inversiones concedido a raíz de los terremotos de 2011». En este sentido dijo que «vamos a seguir luchando para que si, finalmente, no pueden ser 4,3 los kilómetros soterrados con el paso de la Alta Velocidad por el centro de la ciudad, sean 3,9, que sería el recorte que habría por el impedimento físico del tramo de las rondas».

El otro punto que se aprobó fue el referente al inicio de la tramitación ambiental del tramo tres de la ronda central en el puente de la Torta. Se respetará también la iniciativa del gobierno anterior de que el tráfico pase por debajo del citado puente sobre la rambla de Tiata, sin hacer modificaciones.