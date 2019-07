Isidoro Jesús Miñano: "Nuestras señas de identidad y nuestras tradiciones perviven en estas fiestas"

El nuevo concejal de Festejos, Salud y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de San Javier es Isidoro Jesús Miñano Martínez, nacido el 19 de noviembre de 1970 en la calle Alto del Villar en San Javier. Tiene tres hijos con Meritxell Merino Morales: Meritxell, Raúl y Marcelo. Desde 1992 ejerce como Diplomado Universitario en Enfermería en el Servicio Murciano de Salud (SMS), desarrollando la mayor parte de su labor profesional como enfermero vinculado al servicio de Urgencias del Hospital Los Arcos (HULAMM), centro donde estuvo de Supervisor de Enfermería del servicio de Farmacia. Master en Dirección y Gestión de RRHH y Master en Salud Pública por la Universidad de Murcia (UMU). Docente durante 4 años de la Escuela Universitaria adscrita de Enfermería de Cartagena de la UMU. Completó su formación con la Licenciatura en Psicología por la UMU en el año 2000. En los últimos años ha desarrollado numerosas acciones formativas relacionadas con la Inteligencia Emocional y las habilidades sociales para trabajadores del SMS.

Estas van a ser las primeras fiestas de Santiago de la Ribera con usted como Concejal de Festejos ¿cómo las va a vivir? En su infancia y juventud ¿ha participado en ellas? ¿qué recuerdos guarda?

Efectivamente son mis primeras fiestas como Concejal y están siendo unas celebraciones intensas en emoción y sentimientos, estas vivencias junto a nuestros vecinos hace posible que nuestras tradiciones pervivan en el tiempo y se conviertan en señas de identidad propias de nuestro municipio. Las fiestas de Santiago de la Ribera para mí, como para otros muchos vecinos, siempre han sido el arranque del verano y el hasta pronto a los estudios. De pequeños, Félix y Encarna (mis padres) nos bajaban al Paseo Colón a la playa a disfrutar de las numerosas actividades que se desarrollaban. Recuerdo con cariño las pescaderías donde tomaba con mis hermanos refrescos y helados con los pies en el agua, los cohetes que avisaban del inicio de la procesión marítima de la Virgen del Carmen repleta de barcos y la solemne y multitudinaria procesión de Santiago entre un bosque de piernas hasta que mi padre me subía a hombros. También tengo grabada en la memoria aquella ilusión de cumplir años para poder participar en la cucaña con los jóvenes atletas del pueblo y las noches verbeneras con permiso especial para estar pegando brincos y bailando hasta las tantas.

¿Cuáles son los actos más emblemáticos?

Sin duda los más emblemáticos son los actos del día del Apóstol Santiago y la festividad de la Virgen del Carmen (patrona de los pescadores).

En honor a la Virgen del Carmen se celebró el día 15 de julio la ofrenda floral en la capilla del Carmen y el día 16 de julio pasacalles, misa de campaña amenizada por la Rondalla Santiago Apóstol y procesión por el Barrio del Carmen con las damas ataviadas con vestido de pescadoras.

El 25 de julio día de Santiago Apóstol celebraremos el día del patrón con (9.00h) pasacalles musical, (11.00h) exhibición aérea de nuestra Patrulla Águila (A.G.A.) y de la Patrulla acrobática PAPEA de paracaidistas de Alcantarilla. (13.00) el VI día del Caldero y (20.00h) Misa Solemne y procesión, para acabar con un fantástico Castillo Piromusical.

¿De qué forma ha colaborado el Ayuntamiento en su organización?

El Ayuntamiento y la Concejalía de Festejos ha estado desde el primer momento implicado en el desarrollo de un programa inclusivo y con el excelente equipo de la Comisión de Fiestas se han coordinado y monitorizado todas y cada una de las actividades en las que se han desarrollado actos donde todas las edades están incluidas.

¿Cuándo comenzó a sentirse atraído por la política? ¿Cuál fue su principal motivación para querer dedicarse a ella?

Desde joven he tenido la inquietud de hacer algo por los demás y mi Alcalde me ha dado ahora esa oportunidad. Desde mi trabajo he pretendido mantener en cada momento una actitud de servicio y he intentado hacer valer mis conocimientos profesionales para enriquecer mi labor para los ciudadanos de nuestro municipio. Hoy desde éste cargo público tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta sin cambiar el objetivo que es el bienestar de todos los vecinos del municipio de San Javier. Es un ejercicio más de responsabilidad saber que en mis manos está la confianza que nos ha dado nuestro municipio.

¿Qué puede aportar su juventud a la gestión del municipio?

Creo que soy de los veteranos de este equipo de gobierno en el que contamos con gente joven y con denotada experiencia política; aun así desde la humildad y el esfuerzo espero aportar mi experiencia personal y profesional para enriquecer al grupo.

¿Cuáles son sus prioridades para el municipio?

Desde las concejalías de Festejos, Salud y nuevas tecnologías la prioridad es hacer un municipio más saludable, informado y acogedor de lo que ya es. Potenciar los recursos en materia de salud ciudadana y bienestar animal; mejorar y desarrollar nuevos sistemas de gestión administrativa, información y comunicación entre el vecino y el Ayuntamiento; y como no, ofrecer ese momento festivo que todas las personas necesitan para descansar de nuestros quehaceres diarios.

¿Le espera mucho trabajo?

Nos espera mucho trabajo, y lo digo en plural pues en este proyecto estamos implicados todos: los vecinos y la corporación que los representa.