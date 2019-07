José Vélez: "No podemos estar en la prensa todos los días porque la política esté judicializada"

El regidor socialista espera en esta legislatura poner fin a los enfrentamientos políticos en los juzgados, recuperar la estación de tren y conseguir la conexión del municipio con la Autovía del Norte.

José Vélez afronta su segunda legislatura como alcalde electo de Calasparra. En esta ocasión gobernará con mayoría absoluta tras el respaldo que le dio la ciudadanía en los pasados comicios del 26 de mayo. Durante el Pleno de investidura pidió responsabilidad al resto de grupos políticos y no «judicializar la legislatura como ha pasado en la anterior». Entre sus objetivos, gobernar para mejorar los servicios en el municipio y luchar por la llegada de infraestructuras tan necesarias para la comarca como la Autovía del Norte.



Se ha convertido en el alcalde decano de la comarca y Calasparra es el único municipio de la Región que sigue manteniendo el mismo signo político en los más de 40 años de democracia, ¿cómo afronta esta nueva legislatura?

Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Hay una cosa que está clara cuando uno trabaja con honradez, dignidad y se deja todo lo que tiene por su pueblo: si además la gente te lo agradece, creo que es lo más bonito de ser representante político. No me canso de agradecer a los ciudadanos de Calasparra la confianza que nos han dado de manera mayoritaria. Han vuelto a ver en nosotros ese trabajo sincero y esa lucha por conseguir lo mejor para Calasparra y sus ciudadanos.

¿Por qué pidió «responsabilidad» durante el Pleno de investidura?

No podemos estar todos los días en la prensa porque la política esté judicializada. Luego, todas las denuncias no van a ninguna parte. Llevo más de ochenta denuncias entre Juzgado de Paz, Instrucción, Audiencia, Fiscalía y luego recursos en el Superior de Justicia y en el Supremo, y vemos que no están por la labor de parar; y siguen diciendo que van a seguir por ese camino. Creo que también es una falta de respeto para los ciudadanos que les han dicho en las urnas que ese no es el camino.

Aunque hay algunos casos de corrupción que finalmente se confirman, estamos viendo que la mayoría quedan archivados. ¿Estamos en el momento de cambiar la legislación?

No cabe duda, yo creo que hay que cambiar el código penal; las condenas tienen que ser mucho mayores para los políticos que se demuestre que meten la mano donde no la tienen que meter, y que de alguna manera se están aprovechando de la política para su beneficio. Las condenas tienen que ser mucho más duras, pero también habrá que hacer algo con los que no paran de poner denuncias falsas, basadas en hechos que no son ciertos, y que el único objetivo es hacer daño personal. En una de las denuncias, concretamente en las cuentas de la Comisión Taurina, pese a estar en la propia comisión, no quisieron ver las cuentas, estuvieron expuestas varios meses y después nos denunciaron. El juez dijo que les mostráramos las cuentas y hasta en dos ocasiones se les citó y no aparecieron. Esa falta de respeto no debería quedar impune.

La estación de tren será uno de sus caballos de batalla...

No cabe duda, es muy importante que no se pierdan infraestructuras de movilidad. Aunque el Partido Popular y Ciudadanos han tratado de hacer parecer que era el PSOE quien cerraba la estación de Calasparra, todos sabemos que es falso. En el BOE está el cierre de manera definitiva de la estación de Calasparra, lo dejó escrito el Partido Popular. Tenemos que irnos a otros países para ver la importancia del ferrocarril, y tenemos que luchar por una conexión en el centro del Noroeste que venga por Calasparra y una con Cieza, Murcia y Cartagena. Y así, seguir creciendo para unirnos con Lorca y Andalucía. Todo sabemos que esa conexión con Cieza nos comunicaría con Madrid. Debemos mejorar el transporte público para mejorar nuestras propuestas en materia de medioambiente. Lo mismo sucede con la Autovía del Noroeste, un proyecto que nos han vendido desde el Gobierno regional los últimos trece años y todavía no se ha movido ni una piedra. Han sido trece años de largas y de engaños.

Hablaba que buscará proyectos destinados a las personas...

Uno de nuestros objetivos para esta legislatura es el Centro de Día. Muchos de nuestros mayores no quieren estar en la residencia todo el día, pero sí quieren estar durante el día conviviendo y compartiendo momentos con otras personas en un centro especializado, y por la noche irse a su casa a dormir. También tenemos que darles esa posibilidad a esas personas mayores. Vamos a poner las instalaciones a disposición del Imas. Ellos ya se han comprometido a poner en marcha esas plazas.

¿Por qué momento económico pasa el Ayuntamiento?

El consistorio tiene en la actualidad más de dos millones de euros en el arqueo de investidura. Esa situación te da una solvencia en el día a día muy grande, estamos pagando a muy pocos días. Lógicamente todo el mundo quiere vender al Ayuntamiento de Calasparra, estamos pagando a unos veintiún días y en algunos casos incluso a menos. Además entendemos que podríamos mejorar esas cifras. También en los últimos cuatro años hemos reducido la deuda a la mitad. Tengo la sensación que el Ayuntamiento de Calasparra es uno de los consistorios con mejor salud financiera de toda la Región.

¿Cuál es la situación de Conservas Fernández?

Aunque aquí todo lo que hacemos lo torpedean, la situación de Conservas Fernández es óptima. Tengo que decir que nos falta más apoyo. No interesaba que esa empresa se abriese antes de la elecciones. Tampoco quise forzar porque teníamos alguna empresa interesada, pero tenemos que andar con pie firme y madurar muy bien todos los proyectos. No queremos medallitas, queremos que se abra en condiciones óptimas para que trabaje mucha gente de nuestro pueblo y de la comarca del Noroeste.

¿Es Calasparra una tierra llena de emprendedores?

Es una tierra que aviva el deseo de los empresarios, lo que ahora mismo tiene parado el tema es no tener la infraestructura más importante que podíamos tener para desarrollarnos industrial y turísticamente, entre otras cuestiones, como es la Autovía del Norte. Con esa infraestructura tendríamos en Calasparra dos o tres industrias de carácter nacional muy importantes, que darían más trabajo del que podríamos completar con la gente del Noroeste. No ha sido posible por la falta de esta infraestructura, que espero que llegue muy pronto.

¿Confía en que la Autovía del Norte empiece a ejecutarse en esta legislatura?

Espero que sea así, porque si no nos tendrán enfrente. En este caso, con la autovía del Norte, es el Gobierno de la Región el que tiene la competencia, pero también hemos pedido al Gobierno de España, aunque esté en funciones, que se construya una conexión desde la Venta del Olivo hasta Yecla por Jumilla que conecte también con Andalucía. Para nosotros eso sería fundamental. No entendemos por qué no se ha realizado la conexión, que además mejoraría la circulación de la A-7 por Murcia. Somos el paso natural del Levante con Andalucía.