Mario Cervera: "No me pesa ser el alcalde más joven de la Región de Murcia"

Garantizar el Vertido Cero al Mar Menor, evitar las inundaciones y mejorar la atención sanitaria son algunos de los problemas que el equipo de gobierno municipal quiere dejar resueltos estos cuatro años de legislatura.

Nacido en Los Alcázares hace 30 años, Mario Cervera se ha convertido en el alcalde más joven de la Región. Procede de una familia de clase media, comerciantes, que desde 1975 regentan en la localidad Calzados Cervera. Tiene dos hermanos más, uno de ellos su gemelo. Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad de Murcia ocupó el cargo de concejal del Ayuntamiento de Los Alcázares con el grupo socialista en el año 2012.

¿Cuándo comenzó a sentirse atraído por la política? ¿Cuál fue su principal motivación?

En casa, con la familia, siempre se ha hablado de política. Ellos, me trasladaron que siempre es más importante conseguir objetivos y soluciones que afecten a todos, que los que benefician exclusivamente a una persona. Esos valores me hicieron ser una persona muy inquieta, sobre todo ante aquellos problemas que eran claramente injustos, sobre todo durante el estallido de la crisis económica al ver que el estado del bienestar se derrumbaba y familiares, amigos y conocidos sufrieran las graves consecuencias de ello. Esta etapa marcó un antes y un después en mi vida.

Esta es su primera legislatura como alcalde ¿cómo la afronta?

Con muchísima ilusión, humildad y responsabilidad. Ilusión por transformar Los Alcázares para volver a convertirlo en un municipio referente, dotándolo de nuevos y mejores servicios. Es el momento de mirar hacia el futuro con optimismo, pues Los Alcázares aún tiene mucho que ofrecer a los vecinos, veraneantes y turistas que nos visitan cada año. Con la humildad de que son los vecinos a quienes debo servir y una gran responsabilidad de gestionar un consistorio importante en la Región de Murcia. Estaré eternamente agradecido a todos los alcazareños y alcazareñas por la oportunidad que me han brindado.

Con apenas 30 años se ha convertido en el alcalde más joven de la Región de Murcia ¿Le pesa esa responsabilidad?

No me pesa ser el alcalde más joven de la Región de Murcia. Soy joven, pero no novato. Llevo siete años como concejal de la oposición, tiempo suficiente para conocer desde dentro, todos y cada uno de los problemas que tiene nuestro municipio. Se puede ser joven y participar de manera activa en la política de tu municipio y con tus decisiones cambiar aquello que consideras necesario. No es incompatible la juventud con las responsabilidades de ser alcalde y gestionar un municipio.

¿Qué le transmitiría a sus vecinos en este primer mes como alcalde de Los Alcázares?

Que sean pacientes, que se están poniendo en marcha soluciones en un mes a problemas cotidianos que llevan años sin solucionar. Que nos quedan cuatro años por delante apasionantes donde daremos solución a grandes retos olvidados que permitirán a Los Alcázares volver a ser un municipio referente en la Región de Murcia. Y además, voy a ser muy exigente con el resto de administraciones para solicitar todo aquello a lo que municipio tenga derecho y mejore la calidad de vida de los alcazareños y alcazareñas. Nos hemos caracterizado por ser cercanos y escuchar sus reivindicaciones por medio de asambleas abiertas y pronto las retomaremos. Muestra de ello es que ya hemos anunciado la liberación de las ayudas de las inundaciones que llevaban años paralizadas e iniciado el procedimiento para poner en marcha medidas para evitar futuras inundaciones.

¿Cómo es el nuevo equipo de gobierno?

Un equipo de gobierno joven, humilde y cercano, que representa a los distintos sectores de la sociedad civil, como educación, comercio y emprendimiento, con formación y preparación para asumir cada una de las responsabilidades de sus concejalías. Sabemos que estamos de paso, y que nuestra finalidad es que nuestro trabajo repercuta positivamente en los alcazareños y siente las bases de un futuro prometedor.

En una Región donde el PP ha dominado históricamente por mayoría absoluta ¿qué significa para ustedes que por primera vez se hayan formado gobiernos de otros colores? ¿qué lectura hacen de este cambio?

Es el reflejo de que los tiempos han cambiado. Ya no se impone, se debate, se negocia... También la necesidad de cambio, una sociedad que cada vez es más exigente. El agotamiento de un proyecto del que la mayoría de murcianos y murcianas no se sienten representados. Ciudadanos ha perdido la oportunidad de demostrar que es un partido que apuesta por la regeneración política al mostrar su predisposición a pactar sin condiciones con el Partido Popular, que lleva gobernando la Región de Murcia más de 24 años.

¿Cómo se encontró el Ayuntamiento a su llegada? ¿En qué situación estaban las arcas municipales?

La respuesta de los trabajadores ha sido completamente favorable y de predisposición a colaborar con el nuevo gobierno. Presupuestariamente es una situación delicada puesto que en 5 meses, el anterior gobierno del Partido Popular, había agotado más del 60% del presupuesto de 2019. Concejalías tan importantes como Deportes, Festejos, Comercio, Educación e Impulso Económico se encuentran prácticamente sin dinero para seguir realizando eventos y actividades. Una situación que continúa agravándose porque siguen apareciendo facturas correspondientes a servicios contratados por el anterior gobierno.

¿Cuáles son los asuntos prioritarios a resolver? ¿Que hoja de ruta ha trazado para ello?

Mejorar los servicios públicos de los que disfrutan nuestros vecinos, aumentar la seguridad en las calles del municipio, garantizar el Vertido Cero al Mar Menor, minimizar las posibilidades de futuras inundaciones en la localidad y mejorar la atención sanitaria en Los Alcázares. Es injusto que el Gobierno Regional nos condene a un servicio de atención médica tan solo por las mañanas a los alcazareños y alcazareñas. Desde el primer día estoy trabajando para dar solución a estos grandes retos, aunque soy consciente de que conseguirlos va a ser una ardua tarea.

¿Cuáles van a ser las líneas principales de su gestión?

Retomar los proyectos abandonados en los últimos años, como la apertura del Teatro Municipal y la Residencia de la Tercera Edad, y la reapertura de instalaciones municipales cerradas por el anterior gobierno como la piscina Ola Azul y Cidetur, con la intención de convertir esta última en un vivero de empresas y sede de la Agencia de Desarrollo Local que pondremos en marcha para generar empleo en nuestro municipio.

¿Le espera mucho trabajo esta legislatura?

Somos un gobierno ambicioso. Tenemos un programa electoral que se ha traducido en un compromiso con los alcazareños y alcazareñas de más de 100 medidas, y nuestro objetivo es cumplirlo en su integridad durante estos cuatro años.