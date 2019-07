El Ayuntamiento acondiciona tres solares para crear mil plazas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Lorca compensará con alrededor de un millar de plazas de aparcamiento las doscientas que se han perdido con motivo de las obras de regeneración urbana llevadas a cabo en la zona de la barriada de La Isla, Alameda de Cervantes e inmediaciones, según anunció ayer el alcalde, Diego José Mateos.

Los nuevos aparcamientos estarán ubicados en los alrededores del Camino Marín y el paraje de El Gato, donde se encuentran concentrados servicios como la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, el centro de salud Lorca-Sutullena, la escuela municipal de música o el centro de salud mental.

Las actuaciones responden a las reivindicaciones que llevan varios años realizando los vecinos de la zona y que vendrán a solucionar los problemas de polvo e inseguridad generados, sobre todo, por carecer de asfaltado e iluminación. Uno de los solares se adecentará a lo largo de las próximas semanas para que esté listo a comienzos de septiembre. Se trata del situado en las inmediaciones del Camino Marín, de 16.000 metros cuadrados de superficie, y donde se habilitarán 700 nuevos aparcamientos con una inversión municipal de 5.500 euros para su construcción.

Habrá otro solar situado frente a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, sobre una superficie de 4.000 metros cuadrados, con capacidad para 150 vehículos y una inversión, por parte del Consistorio, de 3.700 euros. Además de ello existe la reserva, por si fuera necesario, de otro solar situado en las proximidades del anterior, donde cabrían otros 130 vehículos.

Los solares en los que se habilitarán los aparcamientos han sido cedidos al Ayuntamiento, de forma provisional y gratuita, por parte de sus propietarios.

El Consistorio ha alcanzado un acuerdo de cesión temporal con los propietarios de los terrenos para su uso mientras no se desarrolle el sector urbano en el que se encuentran, gesto que al alcalde ha agradecido al recordar que «en la actualidad, se están utilizando dos solares privados que se encuentran en Camino Marín y El Gato, solares que solucionan, en gran parte, el problema de falta de aparcamiento, pero que no están adecuados, por lo que originan problemas de polvo e inseguridad durante las noches al no encontrarse iluminados y que ahora se acondicionarán con iluminación incluida».

Aunque se trata de solares privados, desde el Ayuntamiento, según el alcalde, se tomarán medidas para que dichos solares, donde el aparcamiento será gratuito, no sean «tomados» por los conocidos como «gorrillas» que solicitan una propina a los usuarios.

La medida adoptada, según el alcalde, «da respuesta a las peticiones de vecinos y usuarios de la zona, ya que hay que recordar que, en los alrededores, se ubica una gran cantidad de servicios, tales como la comisaría, una guardería, el centro de salud Lorca-Sutullena o la escuela de música, por lo que se hace necesario ampliar y adecuar las plazas de aparcamiento existentes». El alcalde señaló, asimismo, que «se trata de ir poco a poco recuperando las plazas de aparcamiento que han desaparecido con motivo de las obras de regeneración que se han llevado a cabo a raíz de los terremotos de 2011».