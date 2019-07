Jesús Amo: "Los partidos políticos nos tenemos que olvidar del 'Y tú más'"

Alcalde de Moratalla. El regidor socialista inicia la legislatura "con preocupación", aunque señala que la deuda del municipio está "medianamente ordenada", lo que permite que el Ayuntamiento "se mantenga en pie".

El alcalde de Moratalla, el socialista Jesús Amo, inicia una nueva legislatura siendo de nuevo el regidor de la población del Noroeste. Tras llevar el bastón de mando los dos últimos años con el acuerdo, la pasada legislatura, entre IU-Ganar Moratalla y PSOE, ahora gobernará en solitario, por lo que pide colaboración al resto de fuerzas políticas para sacar adelante los temas cruciales y necesarios para el municipio. Su objetivo sigue siendo el de reducir la deuda.

¿Cómo afronta esta nueva etapa como alcalde?

Con preocupación. Estamos en una nueva etapa en la que hemos conseguido una amplia mayoría, pero no absoluta que nos hubiese permitido afrontar los retos que necesita este Ayuntamiento para el futuro. Aunque, como somos conocedores de la situación del consistorio, nos motivamos para seguir luchando por el pueblo de Moratalla.

¿Y la deuda del municipio?

Ahora la tenemos medianamente ordenada. Hemos recurrido a un nuevo aplazamiento progresivo para seis años de casi 2,5 millones de euros que se debían a la Tesorería de la Seguridad Social. Son las gestiones que tenemos que hacer para que este Ayuntamiento se mantenga en pie y pueda abrir las puertas todos los días. Con respecto a la deuda de proveedores, estamos mejorando, pero aún así mantenemos una que ronda los cuatro millones de euros. Además, le tenemos que sumar la situación de la empresa público Promoratalla.

¿Cómo es el nuevo equipo de Gobierno?

Lo hemos renovado en más del 50%, y los nuevos vienen con muchas ganas e ilusión. Todos trabajaremos para encontrar la luz en las cuentas de este consistorio. Estamos muy ilusionados con los concejales nuevos, creo que tenemos al concejal más joven de la Región, cumplió los 18 años una semana antes de la elecciones, y es una persona con las ideas muy claras.

Es fundamental estar al corriente para poder recibir ayudas y subvenciones...

Actualmente la Ley de Subvenciones de la Región no permite que ningún Ayuntamiento pueda recibir subvenciones si no está al día con Hacienda y con la Seguridad Social. Con Hacienda nos es más fácil mantenernos al día, pero con la Tesorería de la Seguridad Social, con una deuda aplazada, algunas veces se nos pone cuesta arriba. Gracias al último aplazamiento volvemos a tener los Consejos Comarcales de Empleo. El próximo 22 de julio empezarán a trabajar 92 trabajadores durante tres meses; y luego serán otros 92 en el último trimestre de año. Otra subvención que también estaba pendiente era para la construcción de una sala de velatorios en Benizar.

¿Cómo se está viendo en esta legislatura en solitario?

Tenemos que olvidarnos de la crispación. En el primer Pleno ordinario hemos llevado, además de la composición y comisiones, las liberaciones; y tanto el PP como IU se alinearon en contra de las liberaciones. Este Ayuntamiento siempre ha tenido dos personas liberadas, normalmente el alcalde y un concejal, y era lo mismo que llevábamos a Pleno. No tenían que apoyarlo, solo con que se hubieran abstenido se podría haber sacado la moción adelante, por lo que ahora mismo estamos en una situación en la que, cuando me tenga que incorporar en el mes de septiembre a mi puesto de trabajo en Caravaca, no habrá nadie al frente del Ayuntamiento, sobre todo en las horas laborables.

¿Hay solución a este problema que comenta?

Espero y deseo que recapaciten y podamos llegar a un acuerdo, y más aún cuando el portavoz de IU dijo en el Pleno que era necesario la liberación de responsables políticos. Creo que no han olvidado estos años anteriores, quizás no se han dado cuenta de que hemos iniciado una nueva etapa, donde tenemos que negociar todos los temas importantes para el municipio.

¿Qué objetivos se ha propuesto para esta legislatura?

El primero tiene que ser el de resolver la cuestión del polígono industrial. A día de hoy estamos en conversaciones con la Secretaría General de Industria y con Bankia. En ese proyecto metieron dinero, ilusión y trabajo muchos empresarios de Moratalla que no se merecen que nosotros, después de doce años, no hayamos sido capaces de resolver el problema. Debemos trabajar todas las formaciones para sacar adelante la construcción definitiva del polígono. Hay que olvidarse del 'Y tú más'. Como segundo, tenemos que trabajar por actualizar el Plan General, tanto en el casco urbano como en pedanías. El tercero está relacionado con la situación económica financiera del Ayuntamiento, ya que estamos acogidos a un plan de pagos y es la única manera de poder ver la luz.

¿Cómo va a seguir promocionando el turismo?

Cuando cogimos la alcaldía se nos criticó porque volvimos a participar en las principales ferias, sobre todo en Intur, en Valladolid y en Fitur, en Madrid. No se puede entender que un municipio como Moratalla, con el patrimonio que tiene, no esté presente en esas ferias. Hemos visto cómo Moratalla ha sido reconocido con diferentes premios, como el quinto puesto de Capital de Turismo Rural. El turismo representa hoy una parte importante de la economía familiar de muchos vecinos.

¿Otro de los retos es el de trabajar por la declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional para las Fiestas del Tambor?

Sí, aunque hay que cumplir unos requisitos que para pueblos pequeños se hacen muy complicado. Uno de ellos es tener un mínimo de 20 inserciones en medios nacionales, por lo que para ayuntamientos pequeños es muy difícil. Tenemos que recordar que actualmente tenemos la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

También ha hablado de un ambicioso proyecto de modernización de regadíos...

Es algo que venimos arrastrando desde 2007, ya que es uno de los grandes objetivos que se plantearon en su día. Cuando teníamos la financiación no conseguimos el apoyo por parte del portavoz del PP, y aunque los miembros de la Comunidad de Regantes aprobaron la modernización, por una serie de impugnaciones el proyecto se quedó parado. Hoy en día el nivel de subvención ha bajado prácticamente al 40%, y muchos agricultores se lo tienen que plantear, ya que algunos hasta se han construido sus propios embalses para poder regar por goteo. Espero retomar el tema, ya que estoy convencido que sería otra herramienta para mantener a la población en el territorio.

Uno de los problemas de Moratalla es su amplio término municipal...

Es el gran problema. Tenemos un término municipal de casi 1.000 kilómetros cuadrados, con unas características y una orografía bastante complicada, así como unas carreteras en muy mal estado. Desde Mazuza a Los Odres hay más de cien kilómetros. Cada vez que sale el camión de la basura a las pedanías vuelve con más de 400 kilómetros. Es casi como ir Madrid, y es un problema a la hora de gestionar el Ayuntamiento, pero tenemos la obligación de darle los servicios mínimos a los vecinos que viven en cualquiera de las trece pedanías de Moratalla.