Primera grieta en el gobierno de Cieza por la salida de una concejala

Poco más de un mes ha durado la paz en el gobierno de coalición formado por PSOE e Izquierda Unida-Verdes en Cieza. La concejala de esta última formación, Cristina García Vaso, ha renunciado a gestionar las áreas de Personas Mayores y Mujer asignadas tras el acuerdo entre las formaciones de izquierdas para sumar mayoría absoluta de cara a la investidura del socialista Pascual Lucas como alcalde el pasado mes de junio.

Las razones se deben a las "discrepancias existentes con la dirección política de Izquierda Unida Cieza", las cuales han determinado también su salida voluntaria del grupo municipal sin renunciar a su acta, por lo que pasará al grupo mixto en el Ayuntamiento, es decir, concejala no adscrita, "esto último debido a la evidente inconveniencia de seguir formando parte del equipo de gobierno en tales circunstancias".

Añade en una nota de prensa la edil de Cieza que su decisión de conservar el acta de concejal responde a dos razones: "la primera es que de ello no se desprende afección alguna a la mayoría del equipo de gobierno constituido, ya que el mismo sigue conformado por diez concejales del PSOE y un concejal de IU (Francisco Saorín), once concejales que representan la mayoría de la corporación. La segunda razón es que, teniendo siempre presente que la mayoría del gobierno sigue intacta, y que soy concejal electa, considero que, fuera del equipo de gobierno y del grupo municipal al que hasta ahora he pertenecido, mi compromiso como mujer feminista y de izquierdas me exige seguir trabajando y prestando un servicio a Cieza.