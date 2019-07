Luz verde a las obras que pondrán fin al punto negro del tráfico en el IES San Juan Bosco

La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan Bosco, de Lorca, verá hecha realidad a lo largo de las próximas semanas una vieja reivindicación encaminada a garantizar la seguridad de los 1.500 estudiantes que cada día acceden a sus aulas en época escolar.

Con una inversión de alrededor de 15.000 euros, por parte del ayuntamiento lorquino, se podrá eliminar lo que durante más de una década ha sido considerado como un punto negro en la zona, según la directora del centro, María del Carmen Rodríguez.

El objetivo del proyecto, que deberá estar acabado para el comienzo del curso escolar 2019-2020 el próximo mes de septiembre, es, según el alcalde, Diego José Mateos, «descongestionar el tráfico en la zona en horas punta de entrada y salida de alumnos, reduciendo así situaciones de peligro por el gran número de personas que, a determinadas horas, tienen que esperar los autobuses para regresar a sus casas». Se trata de una de las primeras iniciativas que ha tomado el equipo de gobierno que preside el socialista Diego José Mateos.

Según la directora del centro en el que cursan sus estudios alrededor de 1.500 alumnos, son 14 los autobuses que, a lo largo del curso escolar, transportan cada día a los alumnos.

Según María del Carmen Rodríguez, «para ver el caos que se produce en esta zona hay que desplazarse hasta allí por las mañanas porque, entre los vecinos de La Viña que pasan por debajo del puente, los padres que a nivel particular trasladan a sus hijos, los profesores, etc., yo he presenciado escenas en las que he preferido cerrar los ojos para no ver al alumno encima del capó de cualquier coche».

La directora del centro ha señalado asimismo que, por poco dinero, «hay que ver los beneficios que se pueden obtener», al tratarse de muchas personas las que cada día corren peligro. También ha mostrado su satisfacción por la decisión, algo que ya ha transmitido al claustro de profesores para que sepan que se va a solucionar por fin un problema que se ha venido registrando a lo largo de los últimos 12 años. Para la directora del instituto «se trata de un auténtico punto negro del tráfico» y reconoce que «las mejoras que se van a llevar a cabo ayudarán a evitar problemas». Por último, recordó que era una reivindicación de toda la comunidad educativa: profesores, padres y alumnos.

Las obras comenzarán a lo largo de las próximas semanas. Con ellas se mejorarán los accesos al instituto con la creación de un nuevo vial que facilitará la circulación de autobuses con nuevas plazas de aparcamiento, ampliándose además los aparcamientos existentes en terrenos de propiedad municipal, logrando una capacidad de hasta doce turismos. Las mejoras beneficiarán también, según el alcalde, a los usuarios del complejo deportivo San Antonio que cuenta, entre otros servicios, con una piscina.

Los trabajos se harán en dos fases. La primera de forma inmediata para solucionar el principal problema de seguridad vial y, más tarde, se acometerá una segunda fase de ampliación de la zona de aparcamiento, cuya entrada será desde las calles Alfarería y Francisco Goya.