Los interceptados con 370.000 euros en el maletero son de Alcantarilla

Son de Alcantarilla.Tienen 20 y 23 años de edad respectivamente. Y los pillaron con 370.000 euros en el maletero del coche.

Pasó en un control rutinario en el barrio de Salamanca, en Madrid. Estaban muy nerviosos. La Policía Municipal encontró en el coche una bolsa de deporte llena hasta los topes de billetes, indican fuentes cercanas al caso. El origen del dinero no está claro.

Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar el pasado día 8 a las 16.00 horas, cuando los agentes pararon un vehículo después de que el conductor hiciera una maniobra huidiza al percatarse del control. Así que lo interceptaron. Y hallaron el dinero.

El conductor no supo justificar su procedencia y aseguró que no sabía que llevaba esa cantidad porque el coche no era suyo. Al comprobar sus datos, los agentes vieron que había una reseña con su nombre por tráfico de drogas en la Región este año.

Al no poder aclarar el origen de los fajos de billetes, los agentes municipales se pusieron en contacto con la brigada de blanqueo de capitales de la Policía Judicial.

El dinero ha quedado a disposición judicial a la espera de que alguien los reclame como propio, pero el joven, que dio negativo en el control de alcoholemia, recibió de los agentes 500 euros como medio básico de supervivencia.