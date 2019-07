Rescatan a dos niños de las condiciones insalubres del narcopiso de su madre

Miembros de los Servicios Sociales han rescatado de una casa de Alhama de Murcia a dos menores de edad que vivían en condiciones «insalubres», indican fuentes cercanas al caso.

Los pequeños, de 2 y 4 años de edad, residían junto a su madre, una mujer española a la que desde Servicios Sociales llevaban tiempo haciendo seguimiento, ya que había indicios de que consumía estupefacientes. Los vecinos también habían avisado del trasiego de personas que había por la casa, una vivienda de planta baja de la localidad. Una mañana, después de ver a varios varones consumiendo droga en la puerta del domicilio, desde Servicios Sociales optaron por alertar a la Policía Local.

Cuando agentes y trabajadores sociales entraron en la vivienda, hallaron a la madre de los pequeños en condiciones deplorables, con signos de haber consumido heroína. La mujer, además, presentaba una acentuada falta de higiene, que era más acusada si cabe en los menores: los niños estaban sucios y presentaban en el cuerpo llagas. Sobre la mesa, potitos, droga y papel de aluminio.

Trabajadores sociales y policías sacaron a los menores de la casa. Se han quedado al cuidado de su familia paterna. En cuanto al padre, se encuentra cumpliendo condena en prisión por un delito de violencia de género.

Del caso se ha informado al Servicio de Protección del Menor de la Comunidad Autónoma y a la Guardia Civil, que asumirá la investigación. La madre podría ser investigada por abandono, además de por tráfico de drogas.

En la puerta de la vivienda había un cartel a rotulador azul que rezaba: 'No me hago responsable de lo que pase con el material una vez te lo dé en la mano. Gracias. No se fía nada a nadie'.