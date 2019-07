Más de mil vecinos de Lorca aún no han justificado las ayudas por seísmos

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, hizo ayer un llamamiento a los 1.389 propietarios de inmuebles afectados por los terremotos de 2011, que aún no se han acogido a la Ley 8/2018, para que lo hagan a la mayor brevedad posible, ya que el plazo legal para hacerlo finaliza el próximo 26 de julio. Esta normativa establece un procedimiento simplificado de justificación de las ayudas recibidas, mediante la presentación de una memoria y relación clasificada de los gastos e inversiones.

No obstante, el primer edil ha señalado que va a solicitar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras una ampliación del mismo. Con el fin de agilizar el proceso, según Mateos, a lo largo de las últimas semanas el número de técnicos municipales que están visitando las viviendas para comprobar in situ las inversiones que se han realizado con las ayudas recibidas ha pasado de dos a seis, mientras que un total de tres funcionarios son los encargados de atender al público desde la oficina del Terremoto ubicada en la concejalía de Urbanismo, algo que, según el primer edil, «se debería de haber hecho antes».

El número de expedientes sometidos a esta situación es de 2.741 de los que 1.352 han cumplido ya con su obligación y han presentado las cuentas justificativas. El alcalde reconoce que son muchos los requerimientos a los que han tenido que hacer frente los afectados y que el proceso es tedioso pero, insiste, en la necesidad de cumplimentar lo establecido para evitar males mayores.

El plazo se acaba el 26 de julio y según el alcalde «todos aquellos que tengan pendiente presentar alguna documentación deben ir cuando antes a la oficina del Terremoto para hacerlo ya que de no ser así, difícilmente podremos justificar las ayudas», e insiste en que «los ciudadanos deben poner también de su parte lo que corresponda». El alcalde reconoce que está siendo difícil contactar con algunos afectados pero recuerda que el tiempo se agota que presenten la documentación cuanto antes. Mateos recuerda que se trata de un trámite necesario para justificar las inversiones que se han realizado aunque reconoce que de no ser así tendrán que devolver el dinero. No obstante, se va a solicitar, por parte del equipo de gobierno, una ampliación de plazo teniendo en cuenta que, aunque la ley se aprobó en la Asamblea Regional hace ahora casi un año, no empezó a ejecutarse hasta noviembre de 2018.

Por otra parte, Mateos ha dicho que el número de expedientes prescritos es de 389, según los servicios jurídicos municipales, estando a la espera de que los mismos servicios de la Comunidad Autónoma lo ratifique. Según la concejala del grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, el artículo 2 de la Ley 8/2018 establece que es la Consejería de Fomento e Infraestructuras la responsable de revisar los expedientes y de requerir a los perceptores de la subvención, la presentación de la cuenta justificativa. Sin embargo, según Martín, desde Fomento «no se ha mandado una triste carta a nadie informando de esta vía de justificación que existe».

Martín exige que las comunidades de vecinos puedan acogerse también a esta norma. Ha explicado que el artículo 4.1 del decreto 68/2011 establece que los beneficiarios de las ayudas son tanto las personas físicas como jurídicas que ostenten la condición de propietarios. Por ello, la edil muestra su contrariedad porque en la oficina del Terremoto estén echando para atrás este tipo de solicitudes.