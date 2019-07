UxA denuncia insultos de "cobarde" y "payaso" del alcalde a su portavoz

El Pleno de Organización en Alguazas se ha celebrado en la mañana de este jueves con "más tensión de lo previsto", según UxA. El partido denuncia que "las enmiendas de la oposición, UxA y PP, no han sentado nada bien al gobierno socialista y se han dedicado todo el pleno a insultar a los concejales de la oposición, llegando incluso a llamar cobarde y payaso al portavoz de UxA". Algo que ha negado el alcalde socialista del municipio, Blas Ángel Ruipérez Peñalver, quien asegura que "no ha habido tensión, solo debate".

Desde UxA afirman que Ruipérez "ha intentado echar del pleno al portavoz de UxA mientras éste estaba en su turno de intervención porque le estaba recordando que su intención era duplicarse el sueldo y como no ha encontrado apoyo, ha dado una pataleta para dejar a cero a todos".

Por su parte, Ruipérez, en declaraciones a La Opinión, apunta que "no he llamado cobarde a nadie, he dicho que la actitud de UxA y PP es de cobardía por bloquear la coalición". "Solo están interesados en destruir", añade.

Sobre el haber llamado "payaso" al portavoz de UxA, el alcalde matiza que le ha pedido "que dejara de hacer el payaso porque no cesaba de hablar cuando no era su turno de palabra y de llamar la atención para que le echáramos". "También les he llamado incapaces", añade el líder socialista en Alguazas, "no están capacitados para gestionar el gobierno".

Un total de dos enmiendas han sido votadas en el pleno, presentadas por UxA y PP conjuntamente, en las que se pide más control y participación de la oposición. Se ha aprobado la celebración de un pleno ordinario al mes, excepto agosto, y la creación de hasta siete comisiones especiales nuevas, además de las tres informativas que se venían desarrollando. Las comisiones especiales que se crean son: Sugerencias y Reclamaciones; Seguridad Ciudadana y Policía Local; Bienestar Animal y Pedanías; Reglamentos y Ordenanzas; Contratación, Ayudas y Subvenciones; Personal y Empleo; y Servicios Sociales y Lucha contra la Pobreza. El PSOE ha votado en contra de ambas propuestas.

"Nos vemos obligados a exigir más sesiones plenarias y comisiones especiales para poder fiscalizar los órganos de gobierno ante la falta de transparencia e información, la opacidad y la mala gestión del gobierno local en muchas áreas. Nuestros votantes reclaman soluciones para Alguazas, y es nuestra obligación dárselas" manifiesta el portavoz de UxA.

También el pleno ha debatido y aprobado el acuerdo de retribuciones, donde todos los concejales de la Corporación han acordado dejar en cero todos los conceptos retributivos y que ningún edil cobre. "Desde UxA entendemos que un alcalde debe ser retribuido, pero no tiene explicación que nos pidan duplicarse el sueldo y continuar a jornada parcial, y encima sin que haya habido intención de consensuar o dialogar por parte del gobierno".

"Nos han acusado de querer llevarnos dinero, pero hemos demostrado que nuestra intención es trabajar más aún y sin recibir nada, igual que lo llevamos haciendo ocho años atrás; en cambio, la pataleta del PSOE es porque les queremos hacer trabajar" concluye García Bernabé (UxA).