Intensifican la vigilancia en Totana para que se cumplan las normas de higiene en sus calles

La Policía Local de Totana va a intensificar, tanto con agentes uniformados como de paisano, la vigilancia en las vías públicas del casco urbano en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales de Higiene Urbana y la de Protección y Tenencia de Animales de Compañía.

Los motivos más frecuentes de las sanciones son por depositar la basura en los contenedores fuera del horario establecido, sacándola a la vía pública en días y horarios no permitidos. Desde el Ayuntamiento recuerdan que los horarios establecidos tanto en invierno como en verano son de 21.00 a 00.00 horas; y recuerdan que los sábados no se puede depositar la basura dado que no se presta dicho servicio.

Además, otras circunstancias son arrojar vidrios y otros objetos a la vía pública, orinar en la vía pública, no recoger los excrementos de los animales domésticos de la vía pública, colocar cartelería sin la autorización pertinente o repartir octavillas y publicidad sin el preceptivo permiso, entre otros.

Las sanciones impuestas por estas faltas oscilan entre los 750 euros para las que se consideren leves, hasta 1.500 euros para las graves y 3.000 para las más graves.

Concienciación ciudadana

La ordenanza municipal de Higiene Urbana establece que los propietarios de animales son los responsables de los daños o afecciones a personas y cosas y de cualquier acción que ocasione la suciedad en la vía pública y que, en ausencia del propietario, será responsable que acompañe al animal en el momento de producirse la acción, recuerdan desde el Ayuntamiento.

Según recoge la Ordenanza municipal, los agentes municipales están facultados, en todo momento, para exigir del propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la afección causada.

"La no retirada de los excrementos de la vía pública está considerada como infracción leve tanto por ambas ordenanzas y puede ser sancionada con una multa de hasta 600 euros".