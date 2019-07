El tango lorquino resuena en Roma

Pedro Cacho Piña, el lorquino de sangre residente en Córdoba (Argentina), autor de la letra y música de un tango dedicado al papa Francisco, ha visto hecho realidad el sueño de interpretarlo ante el Santo Padre en la Plaza de San Pedro de Roma.

Cuando hace casi tres años, junto a su compañera Alex Macía tuvieron la oportunidad de presentar el CD ante Su Santidad, éste les animó a que lo interpretaran, pero en aquel momento, no llevaban una guitarra consigo, y no pudieron hacerlo. Ahora, por petición expresa del máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo, han vuelto al Vaticano para hacer realidad lo que hace tres años quedó a medias.

Cacho Piña, quien, según sus palabras, cada vez se siente más orgulloso de tener raíces lorquinas, ha dicho a esta Redacción que durante la visita realizada hace casi tres años al papa quedó pendiente cantar el tango en vivo al Santo Padre. Afirma que desde el mismo Vaticano «nos recordaron que la promesa había quedado inconclusa pero ya nos sentimos orgullosos de haberla hecho realidad».

Dice que los situaron en un lugar preferente donde colocan a los jefes de Estado y Ministros del mundo que visitan el Vaticano. Señala que «la gran sorpresa llegó cuando el Santo Padre se acercó a nosotros con la humildad que le caracteriza dispuesto a escuchar el tango que habíamos hecho para él», señalando además que «lo cantamos en vivo, que tiene mucho más valor».

El tango cuenta con una estrofa cantada por los niños de escuelas rurales que han participado en la grabación. Como agradecimientos, según Cacho Piña, «recibimos un montón de muestras de cariño y afecto por parte del Santo Padre, algo que no se puede reflejar en un video». Como regalos les ofrecieron rosarios para los niños de las escuelas rurales y para los que colaboraron con ellos.

El músico y compositor argentino visitó Lorca en el año 2016 por primera vez para conocer sus orígenes y la tierra en la que residen algunos de sus familiares. El título del tango es Yo soy uno de ustedes. La letra corresponde al propio Cacho Piña y está inspirado en el compatriota que dirige la iglesia católica desde Roma.

En el trabajo han participado alrededor de un centenar de niños y niñas en riesgo de exclusión social de las escuelas rurales de Córdoba (Argentina). La voz del trabajo interpretado ante el papa Francisco corresponde a Alex Macía, mientras que Cacho Piña ha sido el encargado de la letra y música. Sin embargo, para el argentino que tiene su corazón en Lorca «muy importante en todo este proceso ha sido la interpretación de los niños, voces que cantan y recuerdan las enseñanzas que el propio papa Francisco ha lanzado para que los cristianos las conviertan en hechos».

Los pequeños que han participado en el coro del CD «son niños muy humildes de una zona apartada de la ciudad del cinturón de Córdoba», según Piña. Sus padres trabajan en la siembra y recolección de productos del campo, frutas y verduras.

El tango al papa Francisco comienza con las siguientes palabras: «Vengo del fin del mundo, me llaman Jorge. Me gusta el mate, el tango y el fútbol. Vinieron a buscarme a esta tierra divina. Mi tierra, la Argentina, la que me vio nacer». Pedro Cacho Piña y Alex Macía son los autores también de una samba dedicada al Cura Brochero y de otro tango dedicado al jugador del FC Barcelona Leo Messi.