Nueva corporación municipal de Lorca

Ya tenemos nuevo alcalde en Lorca, y socialista, socialista obrero, porque eso de ser 'obrero' siempre suma puntos. Lo de ser empresario lo dejamos para el Partido Popular, que seguro les resta. Pero en mi condición de votante del PP, quiero compartir una pequeña reflexión motivada por el discurso de investidura de nuestro flamante alcalde y el discurso del líder de Izquierda Unida en este acto, haciendo constantes referencias a su condición de obreros desde generaciones. ¿Qué sería del obrero sin un empresario, y cómo no, de un empresario sin sus obreros? Todas las administraciones desean que existan muchas empresas en su entorno, pero parece que a los 'progresistas' (como les gusta llamarse), las quieren, pero sin empresarios.

No es de 'progre' considerar al empresario como un trabajador que echa más horas al día que nadie, que su jornada nunca termina, pues se lleva a casa cada minucia o problema que ocurra en la empresa. Que lucha continuamente por mejorar, por adaptarse a los tiempos, por reinvertir beneficios cuando los tiene para seguir teniendo trabajo para él, su familia y sus trabajadores. En ocasiones no disfruta de vacaciones, llegan los primeros y se van los últimos, y si las cosas vienen mal dadas, no solo pierden el trabajo sino que, muchas veces, pierden su patrimonio hipotecado para financiar las dificultades.

Exalcalde Pencho, usted es del PP y de familia de empresarios, y aunque desde hace años sea un obrero de la política, está marcado por ese estigma rancio por el que, desde la oposición, no se le reconoce que deja una Lorca que ya 'brilla' por sí sola especialmente por el Ayuntamiento, con usted a la cabeza.

Diego José Mateos, prepare el trapo para mantener el brillo, no sea que transcurrida la legislatura nos encontremos que ha perdido el que hoy tiene. Y qué decir de Ciudadanos, ese partido de 'centro-derecha' que ha dado la alcaldía al 'centro-izquierda' a cambio de la vicealcaldía. Nunca con tan poco (2.091 votos de los 58.212 del censo) se ha conseguido tanto. Y digo yo, señores López Miras y García Egea, ¿qué nefasta negociación han llevado en Murcia con Ciudadanos para entregar la tercera ciudad de la Región a los socialistas? ¿Qué tenemos que pensar los votantes del PP de Lorca? ¿Acaso hemos sido moneda de cambio? O más triste aún, ¿se nos ha ignorado en la negociación?

Para el votante del PP de Lorca le sigue quedando Pencho. Nieto e hijo de empresarios, obrero en la política, luchador y honrado hasta la médula. Sigue ahí por su amor a Lorca y a los lorquinos, por su capacidad, por su ilusión, esfuerzo y honestidad, por no vender a los que le hemos votado. La política no es grata. Pese a ello, sigue siendo sencillo, cariñoso, amigo y trabajador y, aunque lleve corbata, su valía será reconocida, no sé si por todos los 'progres', pero desde luego que sí lo será por todos los lorquinos sensatos.