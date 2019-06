Una carabela portuguesa ataca a una chica de 22 años en Bolnuevo: "Creía que me moría"

Desde hace semanas se avistan carabelas portuguesas en las playas de Mazarrón. El pasado martes, por primera vez, una bañista sufrió una de sus peligrosas picaduras en la playa de Bolnuevo y desde entonces se encuentra ingresada en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Naomi Mateos González, de 22 años y vecina de Murcia, fue a pasar el día a la playa de Bolnuevo con una amiga. A mediodía, la joven entró en el mar y, cuando aún iba por la orilla y el agua no le llegaba por encima de las rodillas, sintió una fuerte picadura. Al agacharse para apartar lo que le producía el dolor, el causante de la picadura, un ejemplar de carabela portuguesa, abrazó con sus tentáculos su hombro.

"Me quemaba la piel, me quería morir, me puse a gritar como una loca", cuenta Naomi a LA OPINIÓN. El resto de bañistas que ocupaban la playa no supo cómo reaccionar. Su amiga, que dormía y a la que despertaron los gritos de la joven murciana, corrió hacia ella y, con una de las aletas que usa para bucear, consiguió apartarle la carabela de la piel.

"Todo ocurrió en décimas de segundo", explica Naomi, quien añade que "tenía todas las zonas en las que me había tocado la carabela hinchada, tenía un bulto enorme". "Mi amiga bucea normalmente y sabía perfectamente que era una carabela, yo en cuanto la vi también", apunta la afectada.

Asustadas, las jóvenes acudieron "a un cuartel de asentamiento militar, era lo más cercano". Allí la socorrieron y la llevaron hasta un SUAP. "No sabían qué hacer, los sanitarios que había estuvieron 40 minutos buscando en Internet qué hacer, no había un protocolo". Le pusieron un paño de agua hirviendo, ya que eso calma el dolor de las picaduras, y le dieron pastillas para calmarla. "El Ayuntamiento no supo cómo reaccionar", denuncia la joven.

Poco después la trasladaron al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. "Allí sí estaban preparados". Le bañaron con agua caliente para quitarle los tentáculos que aún le quedaban y le suministraron las medicinas adecuadas para estos casos. "Ya no me acuerdo de nada, me dormí", narra la murciana, quien pasó el día de ayer prácticamente sedada y hoy ha despertado.

"Quiero contarlo porque había niños cerca, un montón de buceadores, me ha pasado a mí y dentro de lo que cabe no pasa nada, pero podría ser peor", denuncia Naomi, quien asegura que las cicatrices en su piel no van a borrarse. Se trata de la primera picadura de carabela portuguesa este año en la Región de Murcia.