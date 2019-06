Protesta por el cierre en verano del consultorio de Puente La Pía

Las asociaciones de vecinos Virgen de las Huertas y de la pedanía de Tiata, en Lorca, con el apoyo de la Unión Comarcal de Comerciantes, convocaron este martes una concentración en la puerta del consultorio médico Puente La Pía, como acto de protesta por el cierre, cada verano, del citado servicio público, que necesitan los vecinos, especialmente las personas mayores, que tendrán que desplazarse hasta otros centros para poder ser atendidas.

Desde el año 2012, según los colectivos vecinales, el consultorio médico Puente La Pía, cierra sus puertas entre dos y tres meses durante el verano al igual que en fechas de Semana Santa, Navidad o puentes festivos.

Desde hace varios años los usuarios llevan reclamando una asistencia de calidad a los responsables del Área III de Salud, sin que el problema se haya resuelto todavía, pese a las promesas, por parte del Servicio Murciano de Salud, de que la situación iba a quedar resuelta este año, según el vicepresidente de la asociación de vecinos de Tiata, Juan Soriano.

Piden además que se cree una plaza a tiempo completo del facultativo que los atiende y al mismo tiempo que no cierren el cupo para que puedan ser atendidas todas las personas que lo necesitan sin tener que desplazarse para hacerlo hasta los consultorios de Sutullena o La Viña, teniendo en cuenta que hay familias con un bajo poder adquisitivo que no pueden avisar a un taxi para que las traslade. Se quejan también de que a la administrativa la cambian cada dos o tres meses con el descontrol que ello supone para los pacientes.

Bajo el lema 'La atención sanitaria es un derecho y no entiende de vacaciones', varias decenas de personas se concentraron pidiendo una solución definitiva al problema que afecta a 800 cartillas de pacientes de las pedanías de Tiata, Cazalla, Pulgara y barriada de la Virgen de las Huertas, según Juan Soriano, quien ha señalado que "la paciencia tiene un límite y ya estamos cansados de que nos estén dando largas". Los vecinos han dirigido escritos al Servicio Murciano de Salud y mantenido entrevistas con sus representantes y hasta el momento, según los vecinos, "todo han sido muchas promesas pero pocos hechos". Según Soriano, "hay personas de avanzada edad que tienen dificultades para desplazarse hasta otros consultorios cercanos".

Los vecinos se quejan asimismo de que hay listas de espera de más de diez días y no se cubren las bajas por enfermedad, vacaciones o libre disposición del médico titular. Asimismo critican la falta de un servicio de extracciones y recogida de muestras para análisis clínicos.

"Intentamos hacer las adaptaciones necesarias"

Por su parte, la directora-gerente del Área III de Salud, Catalina Lorenzo ha dicho a esta redacción que hasta este martes se desconocía el número de consultorios que se van a cerrar este verano, señalando que no hay todavía una planificación al respecto "ya que seguimos buscando a profesionales de la sanidad que puedan cubrir las plazas para que el número de consultorios que se cierren sean los menos posibles". Lorenzo reconoce que "no me gusta que se cierren los consultorios pero existen dificultades para contratar al personal facultativo que hace falta e intentar hacer las adaptaciones necesarias".

No obstante recuerda que los centros de salud a los que están adscritos los consultorios médicos seguirán abiertos durante el verano mientras que en atención primaria, los facultativos "van a hacer un esfuerzo sobrehumano porque tampoco hay quienes les sustituyan".

Precisamente, la Mesa de Sanidad se reunía este martes para estudiar el Plan de Verano del Servicio Murciano de Salud.