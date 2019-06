La socialista Inma Sánchez, alcaldesa de Santomera con el apoyo de Cs y Vox

Enorme sorpresa en Santomera durante el acto de investidura del nuevo alcalde del municipio. La socialista Inmaculada Sánchez Roca ha sido nombrada alcaldesa en la tarde de este sábado con el apoyo de los concejales de Ciudadanos y Vox. Las negociaciones previas con los dos concejales de Alternativa por Santomera, partido con los que ya gobernó la pasada legislatura, no llegaron a buen puerto y en esta ocasión no habrá un gobierno de coalición.

Los dos concejales de Alternativa, Francisco Joaquín Rubio y María José Campillo, han votado por su propio candidato y no han apoyado a Sánchez Roca, pero sí el concejal de Cs, Francisco José Fernández Candel, y el de Vox Álvaro Cutillas Jiménez. Fuentes socialistas consultadas por este periódico señalaban que no ha habido ningún pacto previo ni negociaciones con las dos formaciones de derecha para que la alcaldesa revalidara su puesto.

Desde Alternativa por Santomera han realizado un comunicado donde aseguran que de cara al período de gobierno 2019-2023 "sólo hemos pedido al PSOE compartir también la visibilidad (algo que la formación denuncia que no ha tenido durante la pasada legislatura en el municipio), además del trabajo, de forma proporcional a nuestros resultados electorales. No hemos pedido compartir la alcaldía. No hemos hablado de liberaciones ni sueldos. Sólo hemos pedido conservar el área de Urbanismo y Obras y unirla a Participación. También conservar Igualdad y sumarle Cultura, un área de mayor contacto con la gente a la que consideramos que podemos aportar mucho".