Investigan si los narcos de los 'vuelcos' asesinaron a tiros al vecino de Yéchar

Son los mismos que asaltaron una casa de Las Torres donde se cultivaba marihuana

Acontecía a mediados del pasado mes de abril. Varios individuos se presentaban en la casa de un vecino, conocido como 'El Perete', en la población muleña de Yéchar, y lo mataban a tiros. Inmediatamente, escapaban. Desde el principio, la hipótesis fue que se trataba de un ajuste de cuentas. Los investigadores localizaron, en una vivienda contigua a la que fue escenario del crimen, 130 matas de marihuana.

En mayo pasaba otro suceso. Empezaba en la vecina provincia de Alicante, con un tiroteo, y desembocaba en el municipio de Beniel, donde agentes de la Policía Local daban caza a dos de los sospechosos de disparar a otros. Iba saliendo a la luz de lo que se trataba: de una banda especializada en 'vuelcos' de droga, esto es, en robar estupefacientes a otros narcos para venderlos ellos.

Ahora, la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga si ambos episodios están relacionados, informan fuentes próximas al caso. Si los individuos que asesinaron a 'El Perete' son los mismos que se liaron a tiros en Alicante, y los mismos que, días antes, habían intentado dar otro 'vuelco', esta vez en Las Torres de Cotillas. Entonces, el asalto (frustrado) dio lugar a que la Policía encontrase en una casa toda una plantación de marihuana y útiles para su cultivo.

Precisamente una de las hipótesis de la Benemérita es que, aquel día de abril, lo que pretendían los sujetos era sustraer la droga que se guardaba en una casa de esta población de apenas unos cientos de habitantes.

Los integrantes de esta peligrosa banda van cayendo desde el tiroteo de Alicante. Aquel día se cogió a cuatro (dos de ellos, heridos de bala, fueron detenidos cuando se recuperaban en el hospital), después a varios más. Hace unos días, en una localidad de la Vega Media de la Región, se llevaba a cabo de noche un operativo para cazar a más sospechosos. Cayó uno, de origen magrebí, apuntan fuentes cercanas.

Mientras, en la casa que tenía alquilada 'El Perete' ya no vive nadie. La viuda del difunto ya no reside en el pueblo: se fue junto a su hijo. La ex del fallecido reside en Mula, con los hijos de ambos. En Yéchar ya apenas se habla del crimen: los vecinos prefieren no tener presente este episodio.