La Policía Local de Los Alcázares se rebela contra su jefe: "Ha abandonado a la plantilla"

El Oficial-Jefe responde que no hay policías en la actualidad para tener a dos patrullas por turno

Sin medios humanos ni materiales y con una "pésima gestión que realiza el jefe de la Policía Local de Los Alcázares". Los agentes del cuerpo policial del municipio del Mar Menor han levantado la voz y han comenzado a denunciar las deficientes condiciones en las que trabajan, así como la "falta de coordinación de los servicios policiales y la ausencia de comunicación" entre el Oficial y la plantilla, según denuncian desde la Policía a este periódico.

"Hay un total abandono de la plantilla por parte del Jefe". Estos agentes señalan que a la falta de efectivos "ya crónica" en el municipio se le añade que el jefe de la Policía Local "se niega a reforzar los servicios", colocando una única patrulla para todo el municipios en la mayoría de turnos. Este problema se enlaza con la falta de agentes patrullando durante las épocas estivales, donde la población de Los Alcázares puede llegar hasta los 100.000 habitantes, donde también se existe una patrulla en la mayoría de turnos. Los agentes señalan que esto se debe "a la negativa de la Jefatura a implantar refuerzos con más agentes".

Los policías destacan también que entre las deficiencias de los servicios se encuentra la erradicación de los controles policiales en el municipio. Este conflicto nace, según la plantilla, hace ya varios meses cuando el Oficial ordenó una importante cantidad de controles "sin finalidad, directrices ni planificación". Por ello el cuerpo pidió aumentar el número de agentes en estos dipositivos hasta llegar a las dos patrullas con cuatro efectivos. "Tras varios escritos solicitando información sobre estos controles y si contaban con la autorización del Concejal de Seguridad, el Jefe de la Policía Local ha optado por erradicarlos por completo de la actividad policial", subrayan.

Todas las incidencias que se producen en el municipio, como robos u ocupaciones ilegales de viviendas, no derivan en un volcado de información sobre estas en las patrullas policiales, según denuncian, así como la existencia de una falta de protocolos de actuación. "No se informa de las novedades legislativas y no se implantan modelos estandarizados", destacan.



Se incorporarán más agentes a la plantilla

El concejal en funciones de Protección Civil e Interior, Nicolás Ruiz, reconoce que hay un problema entre la plantilla de la Policía y la forma de gestionar esta que tiene el Oficial. Ese "déficit" en la plantilla al que aluden los agentes se ha "solucionado" con un proceso de contratación puesto en marcha desde hace unos meses "por el que se incorporarán dos agentes en prácticas y también está contemplado en los Presupuestos de este año la incorporación de cinco agentes más". Hasta ahora, señala el concejal, no había un sistema de organización de la Policía Local y para solucionar el problema de los servicios mínimos, el grupo municipal del Partido Popular llevó a Pleno una propuesta que fijaba que durante el año todos los turnos tuvieran dos patrullas mínimo recorriendo las calles de Los Alcázares y tres en los periodos estivales y fines de semana. Esta iniciativa está pendiente de aprobarse en la Junta de Gobierno.

Lo que impide ordenar a la Jefatura de la Policía el aumento de las patrullas es "la Ley de Coordinación de Policías Locales"; que determina según Ruiz que el Gobierno municipal no puede obligar al Oficial que se aumente las patrullas policiales en cada turno, pero sí pueden "solicitar más presencia policial por unos motivos concretos

"Lo que hace el Oficial es emplear una patrulla, pero no aumenta el servicio de vigilancia. Por lo que hemos tenido que paliarlo a través de nombramiento de servicios mínimos que se regulen a través del calendario laboral y sistema de nombramiento".



El Oficial-Jefe responden que "siempre tienen mi puerta abierta

Por su parte, el Oficial-Jefe de la Policía Local de Los Alcázares, Anastasio Zamora, se defiende argumentando que su plantilla tiene "siempre mi puerta abierta" para debatir cualquier cuestión con la que no estén conformes. Zamora destaca que respecto a los servicios mínimos que no se pueden cumplir ahora mismo debido a que "no hay gente para tener dos patrullas". Señala que en la actualidad, "por ejemplo, hay ocho policías de baja, otros se van de vacaciones, así que no hay ni dos personas para tener dos patrullas por servicio".

Para Zamora no exite falta de coordinación ni de protocolos: "Se les paga porque tienen unos conocimientos y deben ponerlos en práctica. Cuando ellos consideren que estoy haciendo algo mal, ahí tienen el Ayuntamiento para quejarse y que se solucione".

Respecto a los dispositivos el Oficial destaca que llevan un mes y medios sin realizar controles de alcoholemia y de velocidad porque "exigen en la plantilla tener a ocho policías, y hasta doce, por control, y solo somos 15 personas de servicio".